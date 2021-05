Kopance, rány pěstí, výhružky smrtí! Takhle otřesně se podle obžaloby choval k těhotné Žanetě (32) zhrzený Daniel L. (32). Žena ho totiž opustila. Jen se štěstím vážněji neublížil jak jí, tak svému nenarozenému dítěti. Podle matky se dcera (dnes 5 měsíců) narodila dokonce s modřinou na zadečku a stále ji tam má! Soud poslal muže nakonec na sedm let do vězení.

K šokujícímu napadení ženy v 8. měsíci těhotenství mělo dojít loni v listopadu na zastávce MHD Sad Boženy Němcové v Ostravě-Přívoze. „Rány pěstí do hlavy, stržení na zem, kopance do břicha, genitálií, zad a dalších částí těla,“ četl z obžaloby státní zástupce Radim Sobek. Daniel L. na těhotnou expřítelkyni zaútočil zhruba měsíc po rozchodu a nevadilo mu, že jsou kolem svědci.

Žanetu při útoku bránila její sestra a také matka, která utržila pár ran, protože se stavěla mezi dceru a útočníka. „Bylo to hrozné, musela jsem ji bránit,“ řekla matka pro Blesk.cz před soudní síní. Přímo v ní zaznělo, že v době útoku měl být Daniel L. opilý a zfetovaný pervitinem.

Soud poslal Daniela L. na sedm let do vězení. On i protistrana si ale vzali lhůtu na rozymšlenou, rozsudek tak není pravomocný.

Zasáhli strážníci

Zběsilý útok naštěstí neskončil vážným zraněním. Od horších následků tehdy uchránili expřítelkyni a její dítě strážníci, kteří zaslechli křik, na místo doběhli.

„Muž ležící ženu opakovaně udeřil pěstí a kopal do spodní části těla. Svého jednání agresor zanechal až poté, co strážníci použili zákonnou výzvu s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků,“ informoval tehdy mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Prý jen fackoval

Obžalovaný muž, který má problémy s pervitinem, má jinou verzi incidentu. „Viděl jsem ji předtím s jiným chlapem, jen jsem si to chtěl vyříkat. Potkal jsem ji na zastávce náhodou. Jako první mě napadla její matka. Já jsem dal jen facky a dva kopance do nohou,“ tvrdil soudu.

Na dotaz, zda ženu táhl za límec pod přístřešek zastávky, Daniel L. odvětil, že jen nechtěl, aby spadla do silnice mezi auta. Také řekl, že až do incidentu byl prý jejich vztah zcela v pořádku.

Dcera se narodila s modřinou

Expřítelkyně však na policii vypověděla, že ji muž napadal už dříve. Důvodem posledního útoku prý nebyla nevěra ale pomsta za to, že od něj odešla.

Přímo u soudu napadená žena odmítla mluvit. „Dolehlo to na mě, když jsem ho tam viděla. Bojím se ho, nevypovídala jsem kvůli dětem. Dcera se dokonce narodila s úplně modrým zadečkem a modřinu tam má dodnes. To má určitě z toho napadení,“ řekla Blesk.cz Žaneta. „Když mě bil, křičel, že mě zabije, roztáhne mě a dítě vytáhne!,“ dodala.

Danielovi L. hrozí za těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví 5 až 12 let vězení.

VIDEO: Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých.

délka: 03:55.64 Video Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých Jiří Marek