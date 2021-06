Policista Henry Jemmott byl Hartinovou údajně zastřelen přímo do hlavy. Žena sdělila úřadům, že po popíjení dávala svému ochránci masáž ramen, když jí požádal, zdali by mu nepodržela zbraň. Když se Jasmin zbraně chopila, podle jejích slov nehodou sama vystřelila a trefila Henryho do zadní části hlavy, uvedl The Sun.

Hartinová strávila už několik dní v nechvalně známe věznici v San Pedru. Tu místní popisují jako díru, kde silně zapáchá moč. Na to si Hartinová možná bude muset zvyknout. Byla obviněna ze zabití policisty a trest se jí teoreticky může vyšplhat až k pětadvaceti letům za katrem nebo může dostat dokonce doživotí.

Dostane jen pokutu?

Jak ale web uvedl, v úvahu připadá i pokuta ve výšši v přepočtu 2,1 milionu korun. Kauce bnyla krásce zamítnuta. "Obviněním je zabití z nedbalosti," řekl v pondělí místním médiím její právník Godfrey Smith. "Kauce byla zamítnuta." „Obracíme se na nejvyšší soud, jak je obvyklé,“ dodal podle Guardianu.

Jasmine si už dříve obrázek u policistů nevylepšila, když po nalezení těla se strážci zákona nekomunikovala. Přitom byla na nalezena na molu v oblečení a rukama od krve.

Po policistovi zůstalo pět dětí

Hartinová řídí se svým manželem Andrewem na Belize síť luxusních hotelů. Policista Henry byl otcem pěti dětí a měl zrovna nakročeno k povýšení. Lord Ashcroft má bydliště v Belize a je občanem země Střední Ameriky, ale nadále působí v britské politice. Milionářský podnikatel je bývalým místopředsedou konzervativní strany a také zastupoval Belize v OSN.