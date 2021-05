Jak hned na úvod slyšení v irském Newcastlu uvedla zástupce obžaloby Dara Kennyová, ve všech ohledech se jedná o nejsmutnější případ, který za svoji kariéru musela řešit. Obviněná žena a matka zabitých dětí Deirdre Morleyová (44) evidentně trpí psychickou poruchou. Své děti se podle všeho pokusila zabít už podruhé, první pokus byl ovšem neúspěšný.

Podle obžaloby měla Morleyová svým dětem už den před činem podat léky. Třiadvacátého ledna údajně dala do cereálií svých synů Conora a Darragha lék Tylex. Paracetamol a codein pak přimíchala do pití nejmladší dcery Carly. Ani jednomu z dětí se však nic nestalo, oba chlapci prášky vyplivli. Mladší z dětí Darragha (†7) a Carlu (†3) měla následující den nechat doma, načež je oba udusila pomocí igelitového pytle.

Pro nejstaršího Conora (†9) si matka osudného dne 24. ledna ve 13:50 přijela do školy, následně ho odvezla domů, kde mu v dětském hradu pustila oblíbený dětský pořad v televizi a následně ho také udusila. Po třech ohavných činech si údajně žena vzala léky a v domě nechala vzkaz pro svého muže, na kterém stálo: „Nechoď do předního pokoje ani nahoru a zavolej 911. Je mi to líto,“. Matku pak našli dezorientovanou na ulici nedaleko domu.

Obhájkyně obviněné Anne-Marie Lawlorová u soudu řekla, že zůstává na obžalobě, aby dokázala, že byla její klientka v době činu příčetná. Většinu důkazů a svědectví policii poskytla právě matka, která spolupracuje, nicméně není v dobrém psychickém stavu.

Jak dále uvedla, její klientka byla prý skvělou a příkladnou matkou a o děti se s partnerem Andrewem McGinleyem dobře starali. Tedy až do června roku 2019, kdy začala trpět psychickými problémy, které ji zavedly až do nemocnice Sv. Patrika v Dublinu. Do osudného ledna 2020 pak žena pravidelně navštěvovala psychiatrii a rodina si myslela, že se její stav zlepšuje. Opak byl ale pravdou.

Lawlorová má za to, že její klientka ve svém velmi špatném psychickém stavu neviděla jiné východisko ze života než smrt vlastních dětí. Podle svých slov pro ně v jejím světě neexistovala žádná dobrá budoucnost, a proto je měla zabít a svým způsobem je ušetřit. Obhajoba se tak snaží tvrdit, že to, co její klientka udělala, považovala v ten moment za to nejlepší pro její děti.

Soudní slyšení s matkou bude nadále pokračovat před dvanáctičlennou porotou, která sestává z deseti mužů a dvou žen. Očekává se, že slyšení se protáhne na několik dní. Zda psychicky nemocná žena poputuje za mříže, není jasné. Rozhodnout by měly i znalecké posudky jejího psychického stavu nyní a v době vražd.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.