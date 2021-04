Liliana Carillová (30) z Kalifornie utopila své tři malé děti Joannu (†3), Terryho (†2) a Sierru (†6 měs.). Chtěla je prý uchránit před jejich otcem. Celý život trpěla úzkostmi a depresemi, po druhém dítěti i poporodní depresí. Mezi manželi po rozpadu vztahu zuřila válka o to, komu z nich budou děti svěřeny do péče. Vyhrál ji otec dětí Eric Denton. V tragickém příběhu ale nakonec zřejmě prohráli všichni.

Tři malé děti se už nikdy nebudou radovat ze života, zemřely rukou vlastní matky. Carrillovou vyzpovídala média přímo ve vězení, kde se zadržená žena vyjádřila k tomu, co ji mělo k tak šílenému zločinu vést. Žena je sice zatím obviněna jen z krádeže a únosu auta, obvinění z vraždy je ovšem na spadnutí. Ačkoli základní šetření ještě není ukončeno, Carrillová se k činu doznala.

Utopila jsem je něžně

„Utopila jsem je. Ale co nejněžněji, jak jsem to dokázala. Nevím, jak to vysvětlit. Nechtěla už jsem, aby je otec dál zneužíval,“ řekla Carrillová ve věznici v kalifornském Bakersfiledu. Podle manžela Erica Dentona jeho žena dlouhodobě trpí psychickými problémy a utkvělými představami. Jak uvedl Daily Mail, Carrillová manžela viní ze sexuálního zneužívání nejstaršího syna.

Carrillová sama řekla, že měla po celý život deprese, které se jí ještě zhoršily po narození prostředního dítěte. Začala docházet na terapii, ale přestala s ní. Podle soudních dokumentů se také cítí zodpovědná za to, že způsobila celosvětovou epidemii onemocnění covid-19. Soud proto děti svěřil do péče otci. Na setkávání s dětmi matce vyhradil jen pár hodin jednou za 14 dní.

Místo ochrany smrt

Z pandemie Carrillovou sice nikdo neviní, před soudem se teď ale nejspíš bude muset zodpovídat ze smrti svých dětí. Sama prý počítá s tím, že zbytek života stráví za mřížemi. „Slíbila jsem jim, když se narodily, že je ochráním. Objímala jsem je, pusinkovala a celou dobu se jim za to, co jim dělám, omlouvala. Své děti miluji,“ uvedla dále v rozhovoru vězeňkyně.

Na otázku, zda činu lituje, odpověděla kladně, i když prý neviděla jiné řešení.„Přála bych si, aby byly na živu, ano. Přála bych si, abych to nemusela udělat? Ano, přála. Ale jsem raději, když nebudou muset denně od svého otce zažívat týrání a zneužívání až do konce jejich životů,“ slyšeli také šokovaní reportéři. Slovy matky „Miluji vás. Je mi to líto,“ vězeňský rozhovor s Carrillovou skončil.