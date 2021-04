Losmanovi hrozilo původně až 20 let v base, k vražednému zkratu se ale přiznal. Žalobkyně Eva Žďárská souhlasila s návrhem dohody o vině a trestu, která by soudu umožnila uložit trest pod spodní hranicí zákonné sazby, která činila 12 let.

„Nikdo nepopírá, že došlo k obrovské rodinné tragédii, tento čin nelze nijak napravit. Na druhou stranu soud řešil osobu obžalovaného a posudky. K dispozici jsou jen polehčující okolnosti. Žil dosud bezúhonným životem, našel si jiné zaměstnání, aby byl co nejblíže rodině, posudky ze zaměstnání i bydliště jsou pozitivní. Jeho resocializace je nanejvýš možná,“ vysvětlil soudce Petr Jirsa mimořádné snížení trestu.

Narušení soukromí

Tragédii předcházelo soužití rodiny se dvěma dětmi a nemocnou babičkou. „Měla dobré dny, ale později spíš horší. Lukáš ji přitom často hájil, když jsem s ní měla přestřelku, postavil se za ni. To mě zarazilo,“ řekla manželka (26) obžalovaného. Připustila, že vztah mladé rodiny a stařenky narušovalo nerespektování jejich soukromí.

„Sotva jsme došli domů, už byla u nás v poschodí. A hned co, kde, proč. Lukáš není špatný člověk, má rád obě děti, asi v něm prostě hrklo,“ dodala.

Měl jsem zkrat, nechápu to

K osudnému střetu došlo v pondělí 26. října v podvečer. „Od rána do večera jsem pracoval na dvoře, pak mi řekla, že stejně nic nedělám. Začali jsme se hádat. Já tu hádku chtěl přerušit. Vrátil jsem se na dvůr, ale ona chtěla pokračovat, já vzal tu sekeru, neuvědomoval jsem si co dělám. Nechápu, co se stalo. Nechtěl jsem ji zabít,“ prohlásil mladý muž u soudu.

„Zkomplikovalo nám to život. Pro mě je to stále obrovská rána, nevím, jestli se to dá odpustit. Bolí mě to, nemůžu spát,“ svěřila se Hana Š. (50), dcera zavražděné, které napsal Lukáš z vazby omluvný dopis. Soud pro ni stanovil odškodného ve výši 700 tisíc korun.