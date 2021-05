Vrah cyklistky Rostilav Basler si za loňskou brutální vraždu ženy v Olomouci odpyká výjimečný trest 25 let ve vězení. Na úterním soudním jednání vzal nečekaně zpět své odvolání, a verdikt je tak pravomocný.

Za loňskou brutální vraždu cyklistky na okraji Olomouce si osmačtyřicetiletý Rostislav Basler definitivně odpyká výjimečný trest 25 let. Na začátku jednání u olomouckého vrchního soudu vzal v úterý své odvolání nečekaně zpět.

Muž původně s vinou souhlasil, odvolal se pouze do výše trestu. Kromě výjimečného trestu má uloženu také zabezpečovací detenci. Znalci jej totiž označili za agresivního sadistu, který je pro společnost extrémně nebezpečný.

Případ se stal loni 15. dubna na periferii Olomouce. Muž si jednapadesátiletou cyklistku náhodně vytipoval a počíhal si na ni podle obžaloby na rozcestí u božích muk. Poté, co odmítla jeho výzvu k sexu, ji surově napadl.

Pětkrát ji udeřil sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodl kuchyňským nožem do krku a poté s největší pravděpodobností ještě rdousil rukou. Žena utrpěla řadu zranění, zemřela na místě. Bezprostřední příčinou byl krvácivý šok, vykrvácela z proříznuté hrdelní žíly. Policie rychle přišla na to, kdo za vraždou stojí. Muže pak na ulici překvapila zásahová jednotka a s adekvátní razancí ho zadržela.

Basler svou oběť napadl tři měsíce po propuštění z vězení, podobného činu se dopustil již v minulosti. Muž má na kontě již čtyři útoky na ženy v letech 1993, 1997, 2006 a loni, kdy ženy napadl při sexuálně motivované trestné činnosti nožem či udeřil kovovou tyčí. Podle znalce jde o obdobný modus operandi. Znalci jeho resocializaci vyloučili. Znalec z oboru sexuologie u něj diagnostikoval sexuální deviaci agresivní sadismus.