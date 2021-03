Obrovské utrpení zažil osmiletý chlapec Andrej. Jeho matka Anastázie Baulinová (31) mu do krku měla nalít benzin a poté ho zapálit! Chlapec skončil v nemocnici, lékaři mu už však nedokázali pomoci. O dva dny později zemřel.

Otřesný případ vyšetřuje ruská policie. Osmiletý Andrej zemřel v nemocnici ve městě Kursk v Rusku poté, co utrpěl popáleniny na pětačtyřiceti procentech těla! Případ je o to víc šokující, že mu zranění zřejmě úmyslně způsobila jeho vlastní matka, píše britský deník Daily Star.

Jednatřicetiletou Anastázii Baulinovou, která pracovala jako pokladní, údajně rozčílilo, že chlapec řekl svému nevlastnímu otci, že Anastázii navštívil její milenec.

Na svého syna začala křičet, nařkla ho ze zrady a zuřivě ho odtáhla na dvorek u domu, kde ho polila benzínem a zapálila ho. Benzin chlapci měla nalít i do úst! Strašlivé scéně navíc přihlížela Andrejova dvanáctiletá sestra Nataša. „Benzin tekl do jeho pusy, zatímco brečel,“ vypověděla. Policie ženu již zadržela a v případě odsouzení jí hrozí až dvacet let za mřížemi.

