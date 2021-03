Český cirkus se v pátek odpoledne loučil s legendou a principálem Jaromírem Jooem (†65). Chovatel tygrů a provazochodec podlehl covidu. Bojoval, co to šlo, po třinácti dnech v umělém spánku ale odešel. Rodina a kolegové se s ním rozloučili v kapli na hřbitově v pražských Horních Počernicích.

Rodina a kolegové se s legendárním principálem Jaromírem Joo loučili v pátek v kapli na hřbitově v Horních Počernicích. Slavný umělec tady byl uložen do rodinné hrobky.

„S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, bratr, tchán, strýc, dědeček, švagr, bratranec, synovec a kamarád pan Principál Jaromír Joo,“ stojí na parte.

Kolem půl jedné se na místo začali scházet lidé. Na chodníku byl položen zelený koberec posypaný plátky růží a lemovaný květinami nebo věnci. Jako doprovod hrály české i zahraniční písničky.

Jednou ze skladeb byla i ta od zesnulého Karla Gotta (†80) „Už z hor zní zvon“. Pár minut před jednou hodinou odpolední se skupinka desítek lidí rozešla směrem k rodinné hrobce.

Velikán, který překvapil svou velikostí

„Jaromíra jsme nasměrovali na novou dráhu. My totiž věříme, že smrtí život nekončí, ale mění se. A tak i život Jaromíra dostal novou podobu,“ říkal farář, který byl vidět na velké obrazovce.

„Jaromír byl bystrý a silný chlap, nesmírně pracovitý muž, moudrý a sečtělý pán a vášnivý a impulzivní člověk. Ale také uctívaný šéf, vážený umělec a artista, ušlechtilý drezér a k tomu samozřejmě patří extravagantní principál, odvážný a nebojácný cirkusový král a hlavně srdcem oddaná hlava celé rodiny Joo. Jaroušku, tatínku, dědečku, bratře, byls velikán tak veliký, že jsi nás ohromil svou velikostí. Tvůj smích a strhující smysl pro humor a tvé velké srdce nás bude provázet, navždy,“ řekl emotivně farář.

Farář byl společně s nejbližší rodinou uvnitř kaple, všichni ostatní mohli jeho projev sledovat na obrazovce. „Tohle tvoje místo nikdy a nikdo v našich srdcích nahradit nemůže. A za tohle všechno a mnohem víc, ti děkujeme. Tvoje milující rodina,“ zakončil.

Z kaple následně vyšel farář a za ním muži nesoucí rakev. Po dalším projevu byl legendární cirkusák uložen do rodinné hrobky.

Boj o život

O smrti svého otce informoval na sociálních sítích jeho syn Patrik. „Dne 20. 2. odešel navěky po velikém boji, jak mu bylo vlastní, můj největší kamarád, učitel, showman a hlavně táta!“ uvedl Patrik. Manažerka cirkusu Jo-JOO Lenka Gregorová dodala, že Jaromír zemřel po boji s covidem.

Bojoval, co mu síly stačily. Ležel v nemocnici Na Bulovce. Dlouhých třináct dní byl v umělém spánku. „Nemoc nakonec postihla i ostatní orgány, hlavně plíce. Lékaři dělali, co mohli, a jsem jim za to strašně vděčný,“ dodal principálův syn pro web TN.cz.

Kolegy podporoval

Jaromír byl optimista. I přesto, že republiku sužuje koronavirová krize a cirkusy musejí být zavřené. Neházel flintu do žita, snažil se být optimistický a své kolegy podporoval. Natočil i video, ve kterém nešetřil slovy naděje.

„Vážení cirkusoví přátelé, v této těžké době je vše obrácené na hlavu, všichni trpíme, bojíme se,“ uvedl Jaromír Joo ve svém videovzkazu. „Ale já pevně doufám, že se vše vrátí k normálu a že opět budeme žít a cirkus a všichni budeme zdraví a budeme žít dál,“ uzavřel principál cirkusu Jo-JOO.

„Život je cirkus a cirkus je život.“

Jaromírovo motto bylo: život je cirkus a cirkus je život. Podle toho i žil. Když jako mladý začínal, procestoval mnoho zemí. Během svého působení u Československých cirkusů za minulého režimu procestoval Kubu, Mongolsko, Rusko či NDR. Jeho specializací bylo provazochodectví a žonglování.

Později se proslavil svým soukromým cirkusem Jo-JOO nebo tím, že choval šelmy. Se svými tygry se nebál chodit mezi lidi, několik tygřích mláďat například předvedl v talkshow Jana Krause Uvolněte se, prosím.