Nebohá fenečka německého ovčáka Bella (11) si vytrpěla hodně. Její původní majitele omrzela, proto se rozhodli, že se jí zbaví. A to bohužel krutým způsobem. Ke krku jí přivázali šutr a hodili ji s ním do řeky Trent v Farndonu v anglickém hrabství Nottinghamshire. Bellu se však podařilo zachránit. Nyní hledá nový domov.

Chudinka Bella se málem utopila. Naštěstí šla kolem Jane Harperová, která fenečku viděla, a přispěchala jí na pomoc. Nebýt jí, byla by nejspíš už po smrti. Bella se po záchraně zotavovala v péči Radcliffeova zvířecího centra RSPCA v Nottinghamu. Ochránci odvedli neskutečnou práci a dnes se má fenka opět k světu, uvedl Daily Mail.

Pokus o zvířecí vraždu přežila

Ella Carpenterová z RSPCA nyní vystoupila v ranní show This Morning televize ITV. „Došlo k úmyslnému pokusu ji utopit. Byla hozena do řeky Trent uprostřed noci. Tam strávila tři hodiny, než ji díkybohu spatřili dva pejskaři, jak se hýbe a její oči se třepotají ve vodě. To bylo kolem osmé ráno. Jednali velmi rychle a odvážně, když se vydali do vody,“ prohlásila.

K týrání se uchýlila majitelka fenky Charlene Lathamová (32) a její partner Leigh Johnson (33) z města Ilfracombe v hrabství Devon. U soudu zaznělo, že žena prosila svého přítele, ať jejího mazlíčka nehází do vody, ale nepodnikla nic, aby tomu zabránila. Dostala proto peněžitou pokutu v celkové hodnotě v přepočtu necelých 10 tisíc Kč.

Najde nový domov?

Její krutý milenec se trestu bohužel vyhnul. Jak uvedla organizace RSPCA, nebyl dostatek důkazů, aby mohl být obviněn. Nyní se má Bella opět k světu. Opět stojí na všech čtyřech packách a hledá nový domov. Je to hodná fenečka, která si zaslouží klid a lásku. Zažila si toho už opravdu hodně.