Štír

Pakliže se snažíte delší dobu zhubnout a nedaří se vám to, srovnejte si to v hlavě. Když si budete říkat, že to nezvládnete, tak to prostě nedokážete. Prostě si řekněte, já to dám a dejte se do díla. Upravte jídelníček a začněte pravidelně sportovat.