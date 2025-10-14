Začal soud s vrahem (16) prodavaček Actionu! Mladíkovi hrozí maximálně 10 let vězení
Krajský soud v Hradci Králové začal v úterý projednávat případ vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou podle obžaloby spáchal mladistvý. Hlavní líčení se koná kvůli věku obžalovaného s vyloučením veřejnosti. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení. Hlavní líčení je u krajského soudu naplánované i na další dny. Obžalovaný je ve vazbě.
Obžalovaný šestnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě prodavačky řetězce Action v obchodní zóně v Hradci Králové 20. února krátce po otevření provozovny. Ženám bylo 19 a 38 let. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. Mladík po útoku utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly po zadržení negativní.
Chlapec se následně k činu přiznal, uvedla dříve policie. Mladík podle kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a objekt obchodu i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.
Zadržením podezřelého se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podezřelý si na zadržení stěžoval. Uvedl, že s ním policisté nelidsky zacházeli a způsobili mu újmu na zdraví. GIBS jeho podání prověřila se závěrem, že policisté nepochybili.
Krátce po činu, který otřásl stotisícovým městem, vzniklo spontánně na dlažbě před vchodem do obchodu Action pietní místo ze stovek svíček, hřbitovních svící a květin. Ve veřejné sbírce na pomoc pozůstalým se za dva měsíce jejího trvání sešlo 2,87 milionu korun. Sbírku připravily město Hradec Králové a společnost Action Retail Czech. Celkem se do sbírky zapojilo přes 530 přispěvatelů včetně hradecké radnice či Královéhradeckého kraje.
