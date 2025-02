Ivetu a Elišku v Hradci zavraždil v práci: Bolestivá slova kolegů i zákazníků prodejny

Zeptal se, kde mají nože, pak zaútočil. Dvojnásobná vražda mladé Elišky a maminky Ivety otřásla Českem. Podezřelého mladíka (16) se policistům podařilo dopadnout. Hrozí mu maximálně deset let vězení.

K tragédii se vyjádřila i samotná prodejna Action, kde k brutálnímu mordu došlo. „Jsme hluboce šokováni a zdrceni zprávou o tragickém úmrtí dvou našich kolegyň. Bezpečnost našich kolegů byla vždy naší nejvyšší prioritou,“ napsala na sociálních sítích s tím, že se společnost v tuto chvíli soustředí na podporu kolegů a pozůstalých.

Pod příspěvkem se nahromadily stovky komentářů. „V této prodejně nakupujeme pravidelně, tak je to mrazivé. Je mi to moc líto, přeji hodně sil rodinám a blizkým prodavaček,“ napsala jedna z komentujících. „Za sebe říkám, že Action je má nejoblíbenější prodejna a hluboce mě tahle tragédie zasáhla, rodinám zavražděným posílám na dálku mnoho sil a upřímnou soustrast,“ dodala další. Našli se však i tací, kteří o vyjádření obchodu zapochybovali.

„Tak než tohle prohlášení, to jste se na to měli radši vybodnout. Bezpečnost byla prioritou? A jak se to konkrétně projevovalo? Vždyť jste tam neměli ani jednoho rádoby strážného se ZPS,“ napsal pod příspěvkem další z uživatelů. K dotazu se společnost dosud nevyjádřila.

Napadl je postupně

Policie mladíka ve čtvrtek večer obvinila z dvojnásobné vraždy a bude pro něj žádat vazbu. Mladíkovi hrozí v případě odsouzení až deset let vězení.

Video Mladistvý obviněný z dvojnásobné vraždy v Hradci Králové - Aktu.cz Video se připravuje ...

Pachatel ženy podle dostupných informací napadl postupně, jednu přímo na prodejně, druhou v zázemí. Podle jednoho ze svědků, s nímž Blesk hovořil, mladík vstoupil do prodejny a jedné z prodavaček se zeptal, kde mají nože. Ta ho poslala k regálu, kam mladík hned zamířil a přímo u něj napadl nožem jednu z prodavaček.

„Pak šel do zázemí obchodu, kde napadl druhou ženu,“ řekl Blesku svědek.