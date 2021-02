Je to fotka, z které mrazí, a to nehledě na zimní počasí. Fotografii na facebooku sdílela paní Andrea, která se o příběhu dozvěděla od své kolegyně. Ta zvíře našla, když jela na běžkách. Příspěvek už sdílelo přes 12 tisíc lidí.

Mladého srnce našla na lesní cestě nedaleko obce Peruc v Ústeckém kraji. Ve sněhu ležel naprosto vyčerpaně, dost možná i umíral. O něco dříve jej měl prohnat pes, zvíře se snažilo utéct - tím se v chladném počasí unavilo natolik, že už nemělo další síly se někam schovat.

Snažila se sehnat telefonicky pomoc, ale bohužel bezvýsledně. „Jela tedy na běžkách do nejbližší vesnice, kde kontaktovala myslivce, a když se vrátili zpět, srnec už byl mrtvý,“ uvedla Andrea. Ještě před tím ale její kolegyni několik lidí řeklo, že tam stejné zvíře viděli. „Nikdo nic neudělal,“ dodala pro Blesk. Její kolegyně tak byla jediná, kdo se snažil zvíře zachránit. „V tomhle stavu už asi čas na záchranu nebyl,“ myslí si.

Pes zvíře prožene, to pak umírá

V současné době je příroda plná lidí, často i se psy. To může být ale velký problém, divoká zvěř na lidi není zvyklá a je daleko víc vystresovaná, navíc v únoru jsou energetické zdroje zvěře již značně vyčerpány. „Když kolem nich někdo projde nebo projede na běžkách, tak to není tak strašné, zvíře to sice vyleká, ale ne nadlouho. Pobíhající pes bez dozoru je ale problém,“ popsala Blesku Andrea.

Pes je lovec, když vycítí zvěř, vydá se za ní, je to pro něj přirozené. Pokud je pes správně vycvičen, měl by být v jakékoliv situaci odvolatelný. V takto chladných dnech divoké zvíře moc dlouho nevydrží, unaví se a náporem studeného vzduchu se mu ničí plíce. „Pes se po chvilce třeba i otočí a už zvěř nenahání, ta ale furt utíká dál a snaží se zachránit. Vyčerpáním pak ale ve sněhu může zemřít,“ dodala.

Podle Andrey, která se této problematice věnuje, necvičený pes v přírodě na volno nemá co dělat. A dokumentují to i zkušenosti pracovníků záchranných stanic či myslivců. Je to koneckonců rizikové i pro něj. „Když zvěř nahání, může skočit pod auto nebo pod vlak. Známým se takhle zabil pes, skočil přímo pod vlak. Nebo taky může potkat divoké prase, to už pak většinou nemá šanci,“ doplnila.

Nesahat, nefotit se

Volně pobíhající pes, který štve zvěř, také může být zlikvidován mysliveckou stráží. „Mějte, prosím, tedy svého psa neustále pod dozorem, a pokud není dostatečně poslušný, tak raději na vodítku, zejména teď v zimě a na jaře v období mláďat,“ dodává Andrea.

Pokud najdete volně žijící zvíře, nesahejte na něj, nejprve zavolejte záchrannou stanici nebo myslivce. Velkým pomocníkem v takových případech je i aplikace Zvíře v nouzi. Stačí si ji stáhnout do telefonu, a pokud najdete volně žijící zvíře zraněné, můžete mu po poradě s odborníkem pomoci.

Pokud nemáte číslo na myslivce, je možné zavolat na linku 158, ta myslivce může vyrozumět. To se hodí zejména na jaře, kdy lidé často mylně považují mláďata za opuštěná a snaží se je zachránit. „Když na mládě budete sahat, matka ho už potom nepřijme a zvíře zemře,“ varuje před tím Andrea.