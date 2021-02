Do vězně odsouzeného k trestu smrti Alana Wadea se bezhlavě zamilovala Sigrid Wadeová. Devětatřicetiletá žena pocházející z Francie neváhala a za svou velkou lásku se přestěhovala na Floridu do Spojených států, aby jí byla co nejblíže! Dvojice se dokonce vzala a manželé spolu mají malého synka. Ovšem jak dítě počala, Sigrid nechce prozradit. Trestanci odsouzeni k smrti nemají totiž povolené manželské návštěvy.