Téměř dvacet let dělala pro vietnamskou komunitu v Chebu chůvu. Hlídala je u sebe doma, rodiče si pro ně vždycky přišli. 10. března k ní domu přijeli rodiče a předali jí devatenáctiměsíčního synka na hlídání. Byl naprosto zdravý. Jenomže pak už ne.

Hlídání totiž skončilo tragédií. „Obžalovaná měla napadnout nezletilého chlapce, který jí byl svěřen k hlídání, a způsobit mu rozsáhlá zranění hlavy. Poškozený musel být následně hospitalizován v nemocnici, kde později zemřel,“ uvedla pro Právo, které o případu informovalo, mluvčí krajského soudu v Plzni Jana Durná.

K incidentu mělo dojít tak, že dítě mělo starší ženu zatáhnout za nohu, ta ho odkopla. Státní zástupkyně viní ženu z úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti. Pro ženu požaduje pětiletý trest vězení a zákaz vykonání funkce chůvy na stejnou dobu.

Podle Práva se státní zástupkyně opírá o posudek soudního lékaře. Pro chlapce mohl být fatální samotný úder, ale i fakt, že se chlapec udeřil do hlavy poté, co do něj žena kopla. Například o zem. Žena připustila, že chlapce odkopla. Argumentovala to ale tím, že v tu chvíli, kdy na ni chlapec dorážel, držela v náručí jiné dítě a bála se, aby jí nevypadlo.

Byl v kritickém stavu

Po odkopnutí chlapce uložila do postele a počkala, až usne. Když si na druhý den pro synka přišel otec, chůva mu řekla, že spí. Muž čekal, ale ani po 45 minutách dítě nevstalo. Šel ho proto probudit.

„Ležel na zádech vedle postele na zemi a oči měl obrácené v sloup. Téměř nedýchal a jen slabounce sípal. Jakmile jsem ho vzal do náručí, hlavička mu padla dozadu a tělo bylo úplně bezvládné. Tak jsem ho položil na postel a řekl chůvě, ať zavolá sanitku,“ popsal otec chlapce.

Chlapec skončil v nemocnici v kritickém stavu, na následky rozsáhlého poranění hlavy ale zemřel. Rodina chlapce k ženě dala proto, aby si zvykl na kolektiv a naučil se česky. U ženy bylo dítě pět nebo šest dní, za jedno dítě platili šest tisíc korun měsíčně.

Úmysl v tom nebyl

Podle státní zástupkyně žena neměla v úmyslu dítě usmrtit, ale samozřejmě mohla a měla vědět, že podobné jednání může mít vážné následky. „Každý, i podprůměrně inteligentní člověk, který přišel do styku s dítětem v takto útlém věku, přece ví, že je s ním třeba zacházet velmi opatrně a šetrně. Z důvodu křehké tělesné konstituce je třeba zvlášť chránit jeho hlavu, která není dosud pevně srostlá. Obžalovaná si musela být vědoma toho, že úder, kop či podobný útok vedený velkou silou proti sotva dvouletému dítěti může mít za následek poranění hlavy, která mohou vést až ke smrti,“ píše se podle deníku Právo v obžalobě.

Chůva prý mohla být frustrovaná z chování dítěte. Žena dítě znala krátce, mělo prý velký problém s adaptací na nové prostředí. „V důsledku toho bylo velmi náročné na pozornost. Toto chování vnímala obžalovaná jako velmi zatěžující a narušující kontakt s ostatními hlídanými dětmi,“ uvedli znalci.