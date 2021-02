Jiří Orsák vykonával funkci starosty krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Před nedávnem na webu psal, jak se na ně zákeřný virus řítí ze všech stran. Všem hasičkám a hasičům děkoval za to, že se zapojili a pomáhají v mimořádné situaci.

„Díky hasičkám za výrobu roušek, mladým hasičům, znalým technologií výroby respirátorů a ochranných štítů, těm kdo pomáhají nemohoucím, seniorům, sociálním institucím, zkrátka těm, co nezaložili ruce v klín, a naplňují tak poslání našeho spolku: ,POMOCI BLIŽNÍMU V NOUZI',“ napsal.

Teď ale přišla ohromná rána, která zasáhla všechny hasiče v Královéhradeckém kraji. Jiří v úterý hasiče navždy opustil. Informovali o tom dobrovolní hasiči z Malých Svatoňovic.

Starosta byl podle dobrovolných hasičů milý a vážený přítel a kamarád, hlavně byl hasičem tělem i duší. „Vzhledem k jeho aktivnímu a optimistickému přístupu k životu i působení v našem spolku to pro nás je neočekávaná a velmi smutná zpráva. Budeme jej všichni velice postrádat,“ uvedli na Facebooku.

Ke kondolencím se přidal i bývalý hejtman kraje Jiří Štěpán. „Jura, jak mu jeho blízcí a přátelé říkali, a bylo jich velmi mnoho, byl osobností, která zcela jasně šla za svým cílem, a to pomáhat všude, kde to šlo,“ napsal. „Vzpomeňme na Jirku, tak jak by to chtěl, s úsměvem a s optimismem,“ dodal.

Kolegové na webu krajského sdružení hasičů připojili ke smutečnímu oznámení několik svých slov. „S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás dnes ráno 9.2.2021 opustil starosta KSH Královéhradeckého kraje pan Jiří Orsák. Čest jeho památce," píšou.