Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctileté Anetě Novákové z Pardubicka. Její otec dnes oznámil, že svou dceru už od pátku neviděl. Telefonický hovor mu neustále odmítá přijmout a on netuší, kde by mohla být.

"Z domu prý odešla po ostřejší výměně názorů, co by měla mít na sobě, to neví, po celou dobu doufá a předpokládá, že je s nějakou její kamarádkou," uvedla mluvčí krajské policie Eva Maturová. Krátce po oznámení dívku kontaktovali i policisté.

S policisty dívka odmítla komunikovat

Odpověděla jim až na textovou zprávu, ale dál odmítla v komunikaci pokračovat. Podle popisu je dívka asi 160 centimetrů vysoká a vypadá o tři roky starší. Policie vyzvala veřejnost, aby informace, které by mohly vést ke zjištění pobytu dívky, oznámila na linku 158.

