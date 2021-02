Vše začínalo podle záchranářky a vrchní sestry urgentního příjmu Fakultní nemocnice Motol Moniky Vilímové jako běžný výjezd, kterých mají desítky. Vše se změnilo ve chvíli, kdy na dvoře našli tělo a sousedi jim řekli, že uvnitř by mohl být ozbrojený muž. Přivolaní policisté se proto stáhli a čekali na příjezd zásahové jednotky.

„Měli jsme všichni strach, protože jsme nevěděli, jestli není pachatel poblíž nebo jestli není uvnitř v domě,“ vzpomíná záchranářka a dodává, že „sousedi neviděli těla, ale slyšeli pláč z domu, proto volali pomoc a sdělili nám to až na místě. Mysleli si, že by útočník mohl být uvnitř s dítětem.“

Vykulené miminko

Přivolaná zásahovka pak rozbila vstupní dveře, prohledala dům a okolí. „Až se přesvědčili, že okolí je bezpečné, tak jsem šla já s doktorem ze záchranky do domu. Měla jsem strach. Říkala jsem to klukům ze zásahovky a oni mě uklidňovali, ať se nebojím, že jsou tam se mnou. Byli strašně milí a super. Ale člověk má strach, nikdy jsem v takové situaci nebyla, ale nedá se nic dělat, je to moje práce a hlavně oni věděli, že je tam dítě. Vběhli jsme dovnitř, viděli jsme v postýlce malý, čistý miminko, zabalený, a společně s lékařem jsme šli do sanitky, do bezpečí se o něj postarat,“ popisuje, jak vynesla z domu, kde byly tři mrtvoly novorozence.

Malý Alexandr podle Moniky Vilímové byl v postýlce vzhůru, koukal a neplakal. Jakmile jej vzala, tak „začal fixovat, koukal, co se děje. Asi spíš hledal, kdo mu dá najíst, protože byl vyčerpaný, protože před tím nějakou dobu plakal. Teď neměl ani sílu plakat,“ popsala první pocity, když jej začala kontrolovat. V sanitce bohužel neměli žádnou stravu pro miminko, ale něco dobrého přeci jen našli.

Rychlá svačina pro miminko

„Já jsem ho zabalila ještě do jedné deky, našli jsme čepičku a dali mu ji. Vzala jsem si ho na hruď a ještě jsem ho chránila a snažila se, aby byl v teple. Potom jsem mu dala stříkačkou roztok glukózy, to je takový sladký roztok, aby měl aspoň nějaký cukr a živiny. Vypil to ze stříkačky rychle, takže šlo vidět, že měl opravdu hlad,“ dodává již s úsměvem.

Sanitka měla namířeno do nemocnice v Motole, proto záchranářka hned volala kolegyním, ať pro novorozence nachystají jídlo, protože má velký hlad. Za tři dny již byla administrativa vyřízená a Alexandra dostali na starost jeho příbuzní. „Potom, co si ho nová rodina vzala do péče, tak jsem byla v kontaktu s novou maminkou a poslala mi i několik fotek. Tak to mi udělalo velkou radost a byla jsem ráda, že je v pořádku. Že není nikde v dětském domově, že se bude mít dobře. Že i potom, co se všechno stalo, to dobře dopadlo,“ dodává Monika s tím, že by ráda věděla, jak to s ním bude dál, a měla by velkou radost, kdyby viděla fotku z jeho prvních narozenin.

Jak to dopadlo s Alexandrovou 12letou sestrou, jaký další zásah nedostane záchranářka z hlavy a jak Monice Vilímové koronavirus změnil práci, se dozvíte v Blesk Podcast: