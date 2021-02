V okamžiku, kdy ho napadlo otestovat „neprůstřelnou“ vestu, byl nebezpečně riskující muž podle policie pod vlivem alkoholu. „Jednalo se ale o takzvanou taktickou vestu, a jak je patrné z výsledku, neprůstřelná nebyla,“ uvedl policejní rada Marek Šmíd pro Nymburský deník.

„Máme stanoveno několik kriminalistických verzí, které prověřujeme, jako nejpravděpodobnější se jeví ta, že si muž střelné zranění způsobil sám,“ potvrdila pro Blesk.cz mluvčí nymburské policie Petra Potočná. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla.

Zraněný a silně krvácející muž byl převezen s průstřelem plíce do pražské nemocnice. Pro hazardéra s vlastním životem musel přiletět i vrtulník. „Byl uveden do umělého spánku, připojen na umělou plicní ventilaci a po ošetření byl vrtulníkem převezen do nemocnice v pražských Vinohradech,“ řekla pro web Novinky.cz mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Policejní mluvčí Potočná v úterý pro Blesk.cz dále uvedla, že je muž po ošetření již mimo ohrožení života, a brzy by tak měl být schopen podrobit se policejnímu výslechu. „Pokud se výslechem prokáže, že si muž zranění způsobil sám, případ odložíme s tím, že se trestný čin nestal, a nebude tedy proti komu vést trestní řízení,“ uzavřela mluvčí.

Zbraň, z níž se střílelo, byla legálně držená. Podle Šmída se mělo jednat o takzvanou flobertku. To je jeden z druhů cvičných zbraní malé ráže, které si člověk může legálně pořídit, aniž je držitelem zbrojního pasu.