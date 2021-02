Lukáše P. chytla policie na letišti v Glasgow se třemi kufry plnými peněz. Měl u sebe mít v hotovosti téměř 900 tisíc liber (více jak 25 milionů korun). Měl namířeno do Dubaje, prý vezl kamarádovi oblečení a dárky. Pak ale obrátil a policistům tvrdil, že chtěl penězi (ukrytými právě v oblečení) pomoci kamarádovi s otevřením firmy. A nakonec, že kufry nejsou ani jeho...

Jednačtyřicetiletý muž přicestovat do Skotska 7. listopadu loňského roku. Podle webu The Sun jde o muže z Rajhardu, nazývají ho „taxi šéfem“. Když do země přicestoval, měl s sebou jen malý batoh. Když ale odlétal, měl najednou tři kufry.

Když ho policie na letišti v Glasgow zadržela, řekl jim, že má v kufrech oblečení pro přátele. Policisté ale v kufru našli ohromnou sumu peněz! Má jít o 867 030 liber zabalených v modrém plátně. Při převodu na naší měnu to je 25 525 363 korun. Dále měl v kufru ještě tři telefony.

Zadržen byl 8. listopadu, 1. února měl u soudu přijmout obžalobu. „Pan P. nemá žádné předchozí kriminální záznamy – ani tady – to znamená, že by za normálních okolností nepřitahoval pozornost úřadů,“ uvedl advokát Alex Prentice pro The Sun.

Podle něho je takový člověk ideální pro práci kurýra ve zločineckém gangu. S kufry měl Lukáš namířeno do Dubaje, chtěl prý pomoci kamarádovi s otevřením jeho firmy, která by pronajímala skútry. Kufry si měl v hotelu Marriot poblíž letiště vyzvednout od neznámého muže.

Lukáš byl také vyslýchán policisty z Národní kriminální agentury. Prentice uvedl, že by se mohlo jednat o rozsáhlou akci praní peněz. O trestu by měla soudkyně rozhodnout příští měsíc.