Přestože od smrti vlivného podnikatele a mafiána Antonína Běly uběhlo již dvacet čtyři let, jeho vražda zřejmě zůstane navždy neobjasněná. Zemřel ve vlastním domě 14. dubna 1996 a byl doslova roztřílen samopalem. Spekulovalo se, že za jeho smrtí stál další z vlivných šéfů podsvětí František Mrázek (†47), který byl zabit o deset let později. Ani v tomto případě nebyl pachatel nikdy dopaden.

Třídílný dokument Českého rozhlasu se ovšem zabývá trochu jiným osudem. Životem Marie Bělové, která ho celý prožila vedle mafiánského bosse, přežila útok protitankových střel a ve velmi krátkém čase pochovala jak manžela, tak syna, který se předávkoval.

Video Zpověď vdovy po mafiánském bossovi Bělov - Blesk TV

Podle svých vlastních slov se do Antonína Běly, jemuž rodina přezdívala Jarda, zamilovala na první pohled. „Dělala jsem v porcelánce, stýkala jsem se i s cikánečkou Toninkou. Jednou za ní přijel Tonda z Prahy. Až mě zamrazilo, krásnej chlap jako hora. Díváme se na sebe jako okouzlení… Tak přesně tomu se říká láska na první pohled,“ prozradila v dokumentu, jak vztah začal.

Rodina paní Marie ovšem vztah neschvalovala a ona se s nimi kvůli velké lásce rozešla. Bohužel to neměla lehké ani v nové rodině. „Já jsem si s nimi nerozuměla. V ten moment jsem patřila jinam, do jiné rodiny. Mezi Romy, kteří mě, kromě mého muže, nikdy nepřijali.“ řekla a dodala, že v rodině se neuznávalo vzdělání. Její tchyně se prý neuměla ani podepsat, zato ji často bila, což ale Marie manželovi tajila. Prý by ji potom bili v rodině všichni.

S manželem měla dva syny. Jeden z nich Marcel se ovšem nepříjemně zapletl s drogami a v osmadvaceti se předávkoval. Rodina to nesla těžce. „Přežít svý dítě je to nejstrašnější, co může mámu potkat. A v našem úvalském domě po smrti Macka už nic nebylo jako dřív,“ uvedla.

I po letech se paní Bělové v dokumentu jen těžko mluvilo o období, kdy si, jak vylíčila, její muž koncem roku 1995 půjčil peníze od Františka Mrázka, ale podmínku, kterou mu Mrázek k půjčení peněz dal, nesplnil. Měl prý pro Mrázka vraždit, smrt oběti ovšem pouze nafingoval. A pak přišla osudná noc, kdy Běla zemřel. Spravedlnosti pro něj, se jeho rodina nikdy nedočkala. „To, co cítím ke svému muži ještě dnes, po tolika letech, je zvláštní směsice lásky a hořkosti,“ zakončila paní Marie.

Nakonec v domě, kde zemřel Antonín, zemřela i sama Marie Bělová. Došlo k tomu přitom v objektu, který se v říjnu snažila prodat. Patrně se tak chtěla zbavit temných vzpomínek na brutální vraždu svého manžela, prokletý dům ale nikdo nechtěl koupit. V domě v Úvalech u Prahy měla žena spáchat sebevraždu oběšením. Už před svou smrtí uváděla, že žila ve věčném strachu a po smrti manžela už se jednou o sebevraždu pokusila.