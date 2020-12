V úterý 1. prosince uplynulo 14 let ode dne, kdy byl zatčen heparinový vrah Petr Zelenka (44), který zabil několik pacientů na nemocničím oddělení ARO. Policisté pro něj přišli přímo do jihlavské nemocnice, kde tehdy pracoval. Celé akci velel kriminalista Petr Gruber, při zatýkání vrah kladl odpor. Nakonec ho soud poslal do vězení na doživotí.

Sedm vražd a deset pokusů o ni Petr Zelenka spáchal v době, kdy pracoval na oddělení ARO v havlíčkobrodské nemocnici. Šlo o období od května do září v roce 2006. Jeho zatčení urychlilo především to, že poté, co byl propuštěn z nemocnice v Havlíčkově Brodě, pracoval znovu ve zdravotnictví, tentokrát v jihlavské nemocnici. Tam si na něj policisté počkali ve chvíli, kdy šel na noční službu.

„Zjistilo se, že Zelenka znovu pracuje ve zdravotnictví. Tentokrát v Jihlavě. Okamžitě padlo rozhodnutí, že ho musíme zatknout. Věděli jsme, že ten den nastupuje v 18 hodin na noční službu,“ popsal před lety zásah Gruber, který zatýkal za svou kariéru mnoho nebezpečných zločinců. V roce 2014 se jako vyjednavač podílel na případu Barbory Orlové, která ve škole ve Žďáru nad Sázavou zavraždila studenta Petra (†16). Tím, že se Gruber dobrovolně nechal vzít jako rukojmí, zachránil život jedné ze studentek. Orlová ho ovšem pořezala v obličeji.

Odhalil ho primář

Na Zelenku prý Gruber nikdy nezapomene. „Zelenka byl výjimečný tím, že vraždil bezbrané nemocné lidi. Nezapomenu na něho!“ uvedl policista. Když si pro něho přišli, kladl odpor a spoutat ho museli na zemi, u zatýkání bylo přítomno několik pacientů nemocnice. Ty museli policisté po zásahu uklidňovat. Celá akce trvala jenom pár vteřin.

„Mlčel! Byl klidný, v autě hleděl do země. Kalkuloval, zda víme jen o jeho poslední obětí, či úplně všechno,“ řekl kriminalista. K jeho dopadení pomohl především primář havlíčkobrodského oddělení ARO Pavel Longin. Právě ten totiž odhalil hrůzné praktiky zdravotníka, který v nemocnici vraždil. „Primář při Zelenkově odchodu z havlíčkobrodské nemocnice mu tehdy zcela otevřeně řekl, že ví, co dělal na jeho oddělení, a že to tak nenechá,“ vypověděl Gruber.

Od soudu v Hradci Králové slyšel dva roky po vraždách Zelenka nejvyšší trest, za své činy si odnesl doživotí. „Přijmu takový trest, jaký bude. Už v Hradci jsem ho přijal a původně jsem se odvolávat nechtěl..." řekl tehdy tichým hlasem.