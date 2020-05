Jitku udusil a zatíženou kompresorem hodil do rybníka: Otec zavražděné se ho zastal u soudu!

Otu Z., který vloni v červenci zavraždil v Havlíčkově Brodě svou manželku Jitku, kterou uškrtil a posléze její tělo hodil do rybníku a zatížil ho kompresorem, pardubický soud poslal na 12 let do vězení. Podle předsedy senátu Jana Šlosara se neprokázalo, že svůj čin plánoval. Rozsudek není pravomocný, obhájce i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Podle obžaloby Ota Z. svou o tři roky mladší manželku Jitku v noci na 28. července ve společné posteli zalehl a uškrtil ji. Její nahé tělo naložil do auta, odvezl k rybníku zvanému Malé Peklo, převázal připraveným stahovacím popruhem s připevněným kompresorem, který si vzal v garáži, a vhodil do vody. Tělo našel 1. srpna náhodou turista, který u rybníka zastavil s autem cestou na dovolenou.

Obviněný zabil také manželčina psa, kterého společně s ženinými letními šaty a bundou vhodil do kontejneru na sídlišti asi kilometr od místa bydliště. Na policii ohlásil, že žena odešla z domova na procházku se psem a už se nevrátila. Před soudem řekl, že dostal strach a chtěl zamést stopy. Pokud by obžalovaný vraždu plánoval, při své inteligenci by ji podle Šlosara provedl rafinovaněji.

Muž se k činu doznal. „Žádná slova lítosti nevyjádří, co cítím. Nic už nevrátí mé ženě život, dětem mámu a tátovi dceru. Žádám pro sebe patřičný trest,“ měl podle informací iDnes.cz uvést obžalovaný před soudem. Odmítl však tvrzení obžaloby, že si chtěl uvolnit ruce pro vztah s jinou ženou a ukončit manželství. S manželkou měl podle svých slov dlouhodobé spory. Asi před osmi lety se kvůli vyhasínajícímu manželskému vztahu sblížil s jinou ženou, asi po dvou letech ale tento vztah ukončil.

Snažil se manželství udržet, žena se však stále k jeho nevěře vracela a vyčítala mu ji. Nakonec se opět začal s přítelkyní scházet a rozhodl se, že až děti dostudují, rozvede se. „Za nějakou dobu jsme se ale rozešli a s manželkou si řekli, že začneme znovu s čistým stolem. Samozřejmě mi nevěru často připomínala, ale mohl jsem si za to sám, zatnul jsem zuby,“ měl uvést dále před soudem. Bezprostředním impulzem k vraždě se stala další hádka, kdy mu manželka opět vmetla do tváře minulost, a on ji chtěl umlčet.

„S manželkou jsme měli poměrně šťastné manželství, ale když děti odrostly, začal jsem si uvědomovat, že náš společný život už nebude takový, neměli jsme příliš společného,“ měl dodat před soudem. Tvrdil také, že kvůli výčitkám svědomí se chtěl po svatbě syna sám přihlásit na policii.

„Chtěl jsem, aby se nenašla, ale stejně bych se asi šel přiznat, protože bych to psychicky nevydržel. Někdy v té době měl syn před svatbou a psychické rozpoložení nebylo ideální,“ vypověděl. To se však nestalo, 9. září byl zadržen, od té doby je ve vazbě.

Přítelkyně za ním stále plně stojí. „Nikdy jsem s nikým nezažila takovou lásku, partner byl vždy férový a empatický, oblíbený v práci. Na chvíli jsme se rozešli, ale po návratu jsme opět začali plánovat společný život. Manželku chtěl zajistit, nechat jí majetek. Ona na něj vždy tlačila, všechno muselo být podle ní. Byla z těch lidí, kteří nepřijímají názor ostatních. Všichni se jí museli hlásit, děti i manžel po příchodu a odchodu z práce. Nikdy o ní ale nemluvil špatně, nikdo nevěřil tomu, co udělal,“ měla vypovědět jeho přítelkyně podle iDnes.cz.

Na straně obžalovaného je i rodina zavražděné. „Odsouzený také může těžit z podpory rodiny, a to paradoxně i ze strany zavražděné,“ měl uvést Šlosar. „Ihned jsem mu ten čin odpustil, a když bude potřeba, klidně ho vezmu k sobě. Cheme ho mezi námi,“ měl mu vyjádřit podporu otec zavražděné.