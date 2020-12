Podle historek to byla jedna z nejkrutějších žen, které kdy žily. Obávaná Kolumbijka Griselda Blancová (†69), které se přezdívalo kokainová kmotra a jejíž jmění se vyšplhalo na 34 miliard korun, byla nakonec zastřelena. O jejím životě se rozpovídal jediný z jejích čtyř synů, který mafiánský styl života přežil. Toto je vyprávění Michaela Corleoneho Blanca (42) o ženě, která mu dala život, ale stovkám dalších ho vzala.

Její krutovláda v kartelu jí přinesla slavnou přezdívku. Kolumbijce se podařilo rozšířit distribuci kokainu – drogy bohatých, od Miami do Los Angeles. Svou roli si Griselda užívala. Po ruce měla vždy svůj pozlacený samopal osázený diamanty. Byla krutá a nikomu nic neodpustila. Kolik přesně má na svědomí lidských životů, se už nepodaří zjistit, jejích obětí ale byly minimálně dvě stovky.

Skutečný osud gangsterky inspiroval životopisný film Kokainová kmotra, v němž Griseldu ztvárnila herečka Catherine Zetaová-Jonesová (51). Navíc se chystá další film Kmotra, kde si gangsterku zahraje herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová (51), která snímek zároveň produkuje. Griselda měla čtyři syny. Tři z nich, Osvaldo, Dixon a Uber, byli zavražděni. Naživu zůstal jen jeden.

Moje máme nebyla svatá, přiznal syn

Michael Corleone Blanco nyní promluvil o své matce pro Sunday Mirror. „Moje matka nebyla svatá. Musela přežít, aby si mohla dělat svoje. Ale nakonec to byla moje matka. Vždy ji budu uctívat a respektovat. Miluji ji,“ prohlásil. Griselda, které se také přezdívalo černá vdova kvůli smrti jejích tří manželů, pocházela ze slumu v Medellínu. Tomuto městu se také přezdívá kolumbijská metropole kokainu.

Mezi kartely se dostala před 45 lety. Bývalý kriminální spolupracovník o ní prohlásil: „Měla tu nejhorší výbušnou povahu, jakou jsem kdy viděl. Objednávala si popravy stylem, kterým si ostatní lidé objednávají pizzu.“ V roce 1985, kdy Griselda nastoupila do vězení, aby si odpykala čtvrtstoletí za mřížemi kvůli distribuci drog, Michael pendloval mezi vlastní rodinou a opatrovníky, které mu určila sama matka.

Náctiletý kápo

„Žil jsem si jak náctileté kápo. Neměl jsem dovoleno být dítětem, musel jsem riskovat život pokaždé, když jsem jako Blanco opustil dům,“ přiznal Michael. Když mu bylo 12 a všichni jeho bratři byli ve vězení, musel chtě nechtě převzít rodinný podnik. A to i když byl ještě dítětem a jeho vrstevníci si hráli s atrapami zbraní a ne skutečnými nástroji smrti, které se dostaly Michaelovi do rukou.

„Bylo mi řečeno, že jsem Blanco, že jsem součástí šlechty. ‚Takže pokud budeš řídit auto, ujisti se, že budeš mít své lidi kolem sebe i za sebou. Svou zbraň měj umístěnou pod pravým stehnem,‘ řekli mi. Ale abych byl férový, žil jsem hodně okázalým stylem života. Nebyla to vždy jen bolest a utrpení,“ přiznal Michael.

Kokainová kmotra měla příliš nepřátel

Máma mu dávala rady zpoza mříží. Když byla v roce 2004 propuštěna z vězení a deportována do Kolumbie, Michael se snažil ze světa organizovaného zločinu uniknout. Dlouho se mu to ale nepodařilo, až do doby, kdy byla jeho matka zavražděna. Sice se snažila uklidit z očí mafiánské konkurence, ale za svůj život si udělala příliš mnoho nepřátel.

Popravena byla stylem, který v podstatě sama vymyslela. Zastřelili ji z okolo jedoucí motorky. Michael si tehdy uvědomil, že je čas ze světa zločinu odejít. „Byl to telefonát, kterého jsem se bál celé roky. Mluvil jsem s ní ve dvě ráno. Tehdy mi řekli: ‚Michaele, stojím nad mrtvolou tvé matky.“ Když k tomu tehdy došlo: 'Dobře,' řekl jsem si, 'mám nechat jen tak pro případ zabít bandu lidí?'“ řekl syn mafiánky.

Svět organizovaného zločinu opustil

Michael tehdy stál před velkým dilematem, zda pokračovat v rodinné tradici a riskovat životy svých bližních včetně dvou malých synů, nebo zda svět organizovaného zločinu nadobro opustit. „I nyní mi to vhání slzy do očí. Byl jsem se svými chlapci, když jsem obdržel ten telefonát. Svého nejmladšího jsem zrovna učil plavat,“ popsal situaci potomek obávané ženy.

„Řekl jsem si, že nenechám děti žít životem, jakým jsem žil já sám,“ prozradil muž, kterému se kriminální dráhu skutečně podařilo hodit za hlavu. Nyní podniká a má vlastní oděvní značku Pure Blanco. Se svou snoubenkou dokonce vystoupil v reality show televize VH1 Cartel Crew, která pojednává o lidech, kteří se pohybovali mezi mafiány a byli zapleteni s kartely.

J-Lo je správná volba

Michael je nyní doslova nadšený, že jeho matku bude hrát Jennifer Lopezová. „Cítím se poctěn, že J-Lo dělá film o mé mámě. Respektuji ženu takového kalibru, která je šéfkou a dělá něco o největší šéfce všech dob,“ uzavřel Michael. Odkaz Griseldy a jejího největšího rivala Pablo Escobara žije dál. Produkce kokainu dosáhla v Kolumbii nyní hodnoty v přepočtu 31 miliard korun.