V červnu se na thajský ostrov Ko Čang vypravil Wesley Barnes. Americký učitel, který již nějakou dobu žije v Thajsku, se ubytoval v hotelu Sea View Resort. Hotelový resort leží přímo u rozlehlé zlaté pláže, a tak se to jevilo jako ideální místo pro odpočinek. V hotelu netrávil volné chvíle sám, ale se svými přáteli. Na hotel viděl na internetu jen samé pozitivní recenze, ovšem nakonec odešel naprosto s odlišnými dojmy, o něž se neváhal podělit na cestovatelských webech jako TripAdvisor.

„Nepřátelští zaměstnanci, žádný z nich se ani neusmál. Chovali se, jako by tam nikoho nechtěli,“ napsal do recenze s tím, že špatnou zkušenost měl zejména s manažerem tamní restaurace, který měl pocházet z České republiky. „Je extrémně nepříjemný a nezdvořilý k hostům. Najděte si jiné místo,“ dodal v recenzi s tím, že byl navíc pobouřen chováním vedoucího personálu vůči jejich podřízeným. Jejich jednání dokonce přirovnal k modernímu otroctví!

Na negativní recenzi reagoval manažer resortu Tom Storup dlouhým dopisem, v němž napsal, že se věci měly trochu jinak. Barnes si měl do restaurace přinést svůj alkohol a odmítl zaplatit poplatek 500 bahtů (369 Kč). Chování zaměstnanců bylo prý vzhledem k situaci velice vstřícné a dokonce Barnesovi a jeho přátelům umožnili pít jeho vlastní alkohol. Thajsko má velice přísné zákony, co se týče pomluvy, a Barnesovi hrozí až dva roky ve vězení a tučná pokuta.

Američan dokonce strávil několik dní ve vězení a po otřesné zkušenosti, kterou ve vězení zažil, projevil zájem vše s hotelem vyřešit. „Ano, bojím se, že půjdu do vězení. Jsem ochotný tento případ vyřešit s hotelem,“ uvedl pro britský deník Daily Mail. „Ve svém původním příspěvku jsem použil frázi moderní otroctví. V žádném případě to nebylo hezké, ale bylo to něco, co jsem cítil v dané situaci. Ani ve snu by mě nenapadlo, co se stane dál. Od hotelu jsem dostal e-mail, ve kterém mi bylo řečeno, abych odstranil všechny své recenze, nebo budu čelit trestnímu stíhání,“ uvedl Barnes pro magazín People s tím, že to bral jako planou výhrůžku.

Američan se měl setkat s vedením hotelu, aby se dohodli na podmínkách vzájemné dohody. Hotel uvedl, že hodlá stáhnout žalobu, pokud se Američan veřejně omluví a vezme plnou zodpovědnost za to, co se tehdy odehrálo. Podle deníku The New York Times se Barnes skutečně veřejně omluvil již v pátek.

„Všechna prohlášení, která jsem učinil, jsou zcela nepravdivá. Tyto recenze a komentáře byly napsány z hněvu a zlomyslnosti. Nyní, já Barnes, lituji svých činů a chtěl bych se omluvit hotelu Sea View Koh Chang a jeho zaměstnancům,“ uvedl podle výše zmíněného deníku v omluvě a dodal, že se zároveň omlouvá za nepravdivé výroky a recenze, jimiž chtěl údajně záměrně pomluvit hotel. Hotelové vedení však ještě neuvedlo, zdali již žalobu stáhlo.