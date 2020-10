Dva roky v thajském vězení a tučná pokuta v hodnotě 200 tisíc bahtů (147 tisíc Kč) hrozí Wesley Barnesovi. Americký učitel, který žije v Thajsku, se tam v červnu vypravil do hotelu Sea View Resort na ostrově Ko Čang. Se svým pobytem sedmatřicetiletý muž však nebyl spokojen a tak svou nespokojenost vyjádřil v recenzi na internetu. Ta pobouřila vedení hotelu a byl obviněn z pomluvy! Barnes byl zadržen a několik dní strávil ve vězení ve strašných podmínkách.

V červnu se Wesley Barnes vypravil na thajský ostrov Ko Čang, kde se ubytoval v hotelu Sea View Resort. Než se rozhodl si v hotelu rezervovat pokoj, přečetl si několik recenzí na cestovatelských webech na internetu, které byly velice pozitivní. Ovšem jeho zkušenost byla později naprosto jiná. Učitel, který pochází z amerického státu Arkansas, a v současné době žije v Thajsku, se poté, co hotel opustil, rozhodl o své negativní zkušenosti informovat ostatní turisty, aby se hotelu vyhnuli.

„Nepřátelští zaměstnanci, žádný z nich se ani neusmál. Chovali se, jako by tam nikoho nechtěli,“ uvedl v recenzi s tím, že největší problém byl s manažerem restaurace, který měl pocházet z České republiky. „Je extrémně nepříjemný a nezdvořilý k hostům. Najděte si jiné místo. Je jich spousta a s milejšími zaměstnanci, kteří jsou šťastní, že tam jste,“ dodal v recenzi a hotelu dal pouze jednu hvězdičku. Hotel navíc přirovnal k modernímu otroctví!

Reakce hotelu však na sebe nenechala dlouho čekat a manažer resortu Tom Storup napsal dlouhý dopis, v němž uvedl, že recenze je velice nespravedlivá. Podle něj byli zaměstnanci k Barnesovi velice vstřícní. Barnes si měl do restaurace přinést vlastní alkohol, nicméně pokud si chce host přinést své pití, musí zaplatit poplatek 500 bahtů (369 Kč), což Barnes odmítl.

„Byli jsme velice překvapeni, že i potom všem rozruchu, který jste způsobil, a našemu vstřícnému gestu, když jsem vám umožnili pít alkohol z vlastní lahve v naší restauraci, jste se rozhodl napsat negativní recenzi,“ uvedl v dopise podle webu Mothership Storup.

Hotel se nakonec rozhodl vůči Barnesovi provést právní kroky a obvinil ho z pomluvy. Američanovi hrozí, že stráví ve vězení dlouhé dva roky a navíc zaplatí pokutu. Dokonce byl zatčen a v thajském vězení strávil dva dny, než byl propuštěn na kauci.

Barnes uvedl, že podmínky ve vězení byly otřesné a bojí se, že se tam nakonec bude muset vrátit na dlouhé dva roky. „Bylo to děsivé. Byl jsem v místním vězení ve Tratu. Byli tam lidé, jimž bylo kolem pětadvaceti let. Potkal jsem kluka ze Švédska, který v Ko Čangu ubodal kluka šestnácti ranami. Takže není třeba ani zopakovat, že je to děsivé místo,“ uvedl s tím, že aby se dostal odtamtud pryč, musel zaplatit 100 tisíc bahtů (cca 74 tisíc Kč).

„Ano, bojím se, že půjdu do vězení. Jsem ochotný tento případ vyřešit s hotelem. Jsem v kontaktu s americkou ambasádou. Jsou velice milí a nápomocní. Rád bych zůstal v Thajsku. Přes to všechno je Thajsko nádherné místo a lidé jsou velice milí,“ dodal Barnes s tím, že v restauraci se svými přáteli svůj alkohol nepil, ale zůstali na pláži.

„Nikdy jsme nikoho neurazili. Vzali jsme si gin s sebou do restaurace, v restauraci jsme měli jen jedno pití. Trochu jsme si stěžovali na servírku. Nikdo nevyslovil hrubé nebo urážlivé komentáře. Nakonec můj přítel řekl, že 500 bahtů (369 Kč) zaplatí,“ snaží se uvést na pravou míru vše, co se tehdy v hotelu stalo.