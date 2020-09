Až dva roky ve vězení a pokutu ve výšin 200 tisíc bahtů (147 tisíc Kč) by mohl dostat Američan Wesley Barnes, který žije v Thajsku. Sedmatřicetiletý muž tam navštívil hotel The Sea View Resort na ostrově Ko Čang. S tamním pobytem však nebyl spokojený a tak se rozhodl o své negativní zkušenosti podělit na internetu a hotelu dal jednu hvězdičku. V komentáři si hlavně stěžoval na chování manažera restaurace Jana, který je z České republiky! Nyní mu hrozí tvrdý trest.

Američan Wesley Barnes, který žije v Thajsku, se rozhodl strávit volný čas na malebném ostrově Ko Čang, kde se ubytoval v hotelu The Sea View Resort. Ovšem ubytování, které je přímo u rozlehlé pláže, nebylo podle jeho představ. Sedmatřicetiletý muž se proto rozhodl, že ostatní cestovatele, kteří by se chtěli v hotelu ubytovat, varuje a o své zkušenosti se podělil na internetu. Otevřená kritika hotelu ho však nakonec vyšla draho.

Podle informací webu One Mile at a Time si pro Wesleyho došli do školy, kde pracuje, strážci zákona a zadrželi ho. Důvod zadržení byl šokující. Wesley měl na Google Maps ohodnotit hotel pouze jednou hvězdičkou! Thajsko má totiž nejpřísnější zákony proti pomluvě a tak muži nyní hrozí až dva roky ve vězení a pokuta 200 tisíc bahtů (147 tisíc Kč). Američan byl převezen do vězení, kde strávil několik dní, než byl schopný zaplatit kauci v hodně 100 tisíc bahtů (74 tisíc Kč).

Wesley navíc zanechal negativní komentář o hotelu na oblíbeném cestovatelském webu Trip Advisoru, v němž si stěžuje hlavně na manažera restaurace Jana, který pochází z České republiky. O něm v komentáři měl napsat: „Nepřátelští zaměstnanci, žádný si z nich se ani neusmál. Chovali se jako by tam nikoho nechtěli. Manažer restaurace byl nejhorší. Je z České republiky. Je extrémně nepříjemný a nezdvořilý k hostům. Najděte si jiné místo. Je jich spousta a s milejšími zaměstnanci, která jsou šťastní, že tam jste.“

Reakce hotelového resortu na sebe nenechala dlouho čekat a jeho manažer Tom Storup poslal Barnesovi dlouhý vzkaz, v němž uvedl, že je od něj velice nespravedlivé, co o resortu napsal. Navíc ve své zprávě uvedl, že vše bylo trochu jinak. Barnes totiž měl porušit politiku resortu, když si do restaurace přinesl svůj vlastní alkohol. Hosté, kteří si chtějí přinést svou vlastní lahev, mají zaplatit poplatek 500 bahtů (369 Kč).

Posléze, co byl Barnes upozorněn na to, aby poplatek zaplatil, měl se chovat velice hrubě. „Byli jsme velice překvapeni, že i potom všem rozruchu, které jste způsobil a našemu vstřícnému gestu, když jsme vám umožnili pít alkohol z vlastní lahve v naší restauraci, jste se rozhodl napsat negativní recenzi,“ napsal podle informací webu Mothership Storup.

Barnes měl navíc v komentářích uvést, že se hotel chová vůči svým zaměstnancům otrokářsky. Cestovatel Richard Barrow se Američana na sociální síti Facebook zastal a uvedl, že takto se bude každý bát poskytovat recenze na hotelu v Thajsku. „Ve většině případů jsou zákony o pomluvě dobré, protože existují, aby nás chránily. Ale jsou někdy zneužívány. Chcete-li někoho zatknout na pracovišti za zveřejnění negativní recenze, je to jistě přetažené za vlasy. Znamená to teď tedy, že by nikdo z nás neměl zveřejňovat jednohvězdičkové recenze hotelů v Thajsku?!“