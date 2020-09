Podvodníkům patrně došlo, že by z kondomů mohlo něco kápnout. Do skladiště proto sváželi použité latexové ochranné pomůcky, které dělníci omyli a pak je balili jako nové. Policisté přišli na nekalou praktiku poměrně brzy, tisíce kusů staronových prezervativů se ale přesto dostalo do oběhu.

Na místě jich pak vyšetřovatelé v sobotu zabavili neuvěřitelných 324 tisíc! Pachatelům byl hazard se zdravím zákazníků zřejmě lhostejný a šlo jim o jediné – z použitých kondomů vyždímat co nejvíc.

Skladiště patří 33leté Pham Thi Thanh Ngoc a nachází se na jihu Vietnamu v provincii Binh Duong. Zatčená majitelka vypověděla, že jí použité kondomy vozil jeden člověk. Jeho jméno vietnamská média neznají. Ve skladišti pak dělníci kondomy omyli, vysušili a pomocí dřevěných tyček srolovali jako nové.