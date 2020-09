Vše začalo minulý čtvrtek v Žatci. Muž (34) údajně odpoledne zaparkoval svůj Mercedes na parkovišti u nákupního centra a odešel. Když se vrátil, čekali na něj u auta strážníci. Dostali totiž hlášení, že by mohl být pod vlivem alkoholu.

Hlídka ho proto vyzvala k provedení dechové zkoušky a předložení dokladů. „Místo toho se však měl ve vozidle uzavřít a rozjet se z parkovacího místa proti policistovi stojícímu venku, který byl nucen uskočit,“ popsala mluvčí Miroslava Glogovská.

Podle ní měl pak muž následně narazit do auta žateckých strážníků a do vedle zaparkovaného vozu. „Jeho jízda pokračovala najetím do protisměrného vjezdu na parkoviště, kterým parkoviště opustil a ujížděl dál ulicemi Žatce. Policisté po incidentu na parkovišti vyrazili za vozidlem, které se jim však vzhledem k jeho náskoku mezitím ztratilo z dohledu,“ popsala Glogovská.

Svou zběsilou jízdou skrz Žatec způsobil dvě nehody. Nejdříve ohrozil řidičku vozu Hyundai. Ta, aby nedošlo k čelnímu střetu, sjela s autem do příkopu. „Řidič dalšího protijedoucího vozidla zn. Škoda Octavia již čelnímu střetu s Mercedesem zabránit nedokázal a při srážce utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici. Ani tato nehoda nepřiměla dotyčného zastavit a v jízdě pokračoval,“ pokračovala mluvčí.

Řidičovo jednání dál nabíralo na obrátkách. Kolem odpoledne se svým autem vjel na železniční trať u Trnovan a couval několik desítek metrů po železničním náspu. Ani tady ho ale hlídka nedostihla. Policie znala jeho totožnost, vyžádala si proto od státního zástupce souhlas se zadržením a vyhlášením pátrání.

To se nakonec vyplatilo a muže se podařilo zadržet v Mostě. Skončil v cele. „Policejní vyšetřovatel pak zahájil trestní stíhání obviněného pro trestné činy obecné ohrožení a násilí proti úřední osobě a podal podnět k jeho vzetí do vazby,“ dodala mluvčí s tím, že byl muž následně převezen do vazební věznice. Soud podnět akceptoval.

Mercedes, kterým muž jezdil, byl ukraden v Německu, škoda, kterou způsobil, byla 95 tisíc korun. Za toto nebezpečné jednání m hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.