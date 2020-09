K incidentu došlo v Považské Bystrici na Slovensku v úterý. Nechybělo málo od tragédie - Jaroslav (54) měl v místním domě pobodat svou exmanželku. Incident potvrdila i policie, který dům hlídala.

„Na tísňovou linku jsme přijali volání o pomoc, podle kterého došlo k napadení ženy, vyslali jsme tam záchranáře. S poraněním břicha a pánve ženu transportovali do nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranářů Alena Krčová.

Sousedé věděli, že mezi sebou měli exmanželé konflikty, ale že to skončí takhle, nikdo z nich nepředpokládal. „Je to tragédie, která se neměl stát ale stala se, měl takovou povahu, řekl cokoliv, ale neřekl bych, že to udělá,“ řekl pro noviny.sk jeden ze sousedů.

V minulosti byl Jaroslav okresním soudem odsouzen za přečin nebezpečného vyhrožování. Dostal trest odnětí svobody na osm měsíců. Před nedávnem ho navíc podle noviny.sk propustili na svobodu. V nemocnici Alenu urgentně operovali. Policie se případem zabývá.