Nehoda, při které zemřela Linh (†18) otřásla v úterý celým Slovenskem. V Tomášikově ulici na Slovensku měla totiž populární modelka Daniela Kralevich (35) dívku srazit! Podle cas.sk měla jet velkou rychlostí.

Dívka na místě svým zraněním podlehla, modelka se zhroutila a skončila v nemocnici. Nejhůř je na tom asi rodina zemřelé Linh. Přišli o milovanou dceru, na místě tragické srážky udělali vzpomínkové místo.

Video Bývalá finalistka soutěže Miss a módní návrhářka Daniela Kralevich měla srazit na přechodu dívku (†18). - Repro foto TV JOJ

Smrt zasáhla i tamní vietnamskou komunitu. Daniele poslali drsný vzkaz! Její rodina se totiž zatím nedostala omluvu, která by jejich žal mohla trochu zmírnit. „My Vietnamci jako komunita se neumíme zbavit pocitu, že jen proto, že jsme jiné pleti, má náš lidský život jinou hodnotu. Při takovém chování je tato naše otázka asi na místě, protože si toto chování paní Kralevich neumíme vysvětlit. Nemusí to být osobně ona, ale z její strany se přece mohl někdo ozvat,“ ocitoval Nový Čas komunitu. Rodina už začala řešit pohřeb.

Daniela zmizela

Údajná řidička luxusního Range Rovera se totiž stáhla do ústraní, smazala si i účty na sociálních sítích, na kterých byla velmi aktivní. Modelka se na svých profilech vyjadřovala k politikům a poukazovala na nepravosti.

V roce 2019 jí dokonce pronásledovali, vyhrožovali smrtí a usmrtili psa. Poté začala zveřejňovat emotivní videa. Podle webu Nový Čas je tak zarážející, že své emoce skrývá a zatím se rodině neomluvila.

Linh byla velmi šikovná

Ti, co znali Linh, jí popisují jako velmi šikovnou a dobrosrdečnou dívku. Chodila do bratislavského gymnázia. „Získala jako jediná v Bratislavě stipendium na roční pobyt v Americe. V USA při studiu ještě pracovala. Když se vrátila z Ameriky, přinesla rodičům i ušetřené peníze, co se jen tak nevidí. Dnes si mladí lidé spíše říkají od rodičů. Mně to trhá srdce při těchto slovech. Byla to krásná osobnost a rodina si uvědomuje, o jaký poklad přišla,“ popsal předseda komunity Nguysen Kim Dang.