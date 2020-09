Vyhodíte je dveřmi a vrátí se oknem. V Česku opět začala působit parta podvodníků, která se z nic netušících OSVČ a dalších podnikatelů snaží vylákat peníze za neexistující webovou prezentaci. Zavolá jim a vyhrožuje zasláním faktury, i když si druhá strana nic neobjednala. Podobní šmejdi v tuzemsku řádí bezmála deset let, kromě katalogů chtějí platby za registrace do bezcenných komor. Problém se zatím nepodařilo vyřešit.

Na podvodníky si na stránkách Podnikatelských odborů stěžovala mimo jiné paní Ladislava. „Dnes nám volalo neznámé číslo +420 720 182 288 a mužovi paní ze Slovenska tvrdila, že nám dělali rok prezentaci a že jim máme uhradit něco přes 5 tisíc,“ popsala žena svoji zkušenost. „Řekl, že nemá o nic zájem a nic si neobjednal, načež za chvilku volalo další telefonní číslo 721 182 288 a jiná paní ze Slovenska nám chtěla zaslat fakturu,“ pokračovala Ladislava s tím, že hodlá věc oznámit policii.

Podobné zkušenosti se stejným číslem mají i jiní podnikatelé, kteří před šmejdy varovali na internetových fórech. „Chtějí peníze za údajnou prezentaci mojí firmy na jejich stránkách. Když jim řeknu, že nic nemám, tak prý mi pošlou vyúčtování. Poslal jsem je do… a zavěsil,“ popsal Lubomír.

„Vnucují prezentaci na web. Pokud nechcete, upozorní, že za tento rok zaplatíte. Když se ptám na kontakty a sídlo firmy, telefon se odmlčí. Nebyla schopná (paní na telefonu, pozn. red.) odpovědět na jediný dotaz,“ uvedl Oldřich.

Jediný opravdový poplatek je za založení živnosti

Pokud jste si žádnou službu neobjednali, tak nic neplaťte. Je pravda, že telefon s upomínkou, že dlužíte někomu peníze, může v první moment vystrašit, ale právě na tento strach podvodníci spoléhají – schválně nechtějí velké částky, aby lidé inklinovali k tomu je zaplatit, navíc se snaží tvářit co nejvíce oficiálně.

Pravdou ale je, že jediný poplatek, který opravdu musíte zaplatit, je 1000 korun za ohlášení živnosti a vepsání do živnostenského rejstříku. Nic jiného. Nemáte žádnou povinnost hradit náhodnému číslu ani korunu za vedení jakési webové prezentace, když jste si s nikým nic nesjednali, navíc když tato prezentace obvykle ani neexistuje.

Nebojí se přiložit složenku

Šmejdi podobné triky na podnikatele zkouší dlouhodobě, o některých již v minulosti Blesk psal. Bylo to například rozesílání podivného dopisu poštou, kdy živnostníci dostávali výzvu k zaplacení necelých 2500 korun za zařazení do Rejstříku živnosti a obchodu – soukromé podnikatelské databáze. V dopise dokonce nechyběla složenka.

„Ten dopis chodí úplně každému, je to padlé na hlavu,“ popsal Blesk Zprávám Jiří, který se OSVČ stal před dvěma lety. Výzva mu přišla od začátku podezřelá, tak ji ignoroval, nicméně chápe, proč někdo naletí. „Když začínáte podnikat, tak je to složité, ještě se v tom pořádně nevyznáte a jednoduše zaplatíte něco, co nemáte,“ vysvětluje. Nicméně tento podvod se stal tak rozšířením, že před ním explicitně varují i pracovníci živnostenských úřadů.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) zase musel varovat před výzvami k uhrazení faktur za používání ochranné známky. To je další způsob, jakým se šmejdi snaží vylákat z podnikatelů peníze. Opět nabízeli registraci do bezcenné databáze a opět zcela neprávem.

Šmejdi „vytočili“ Hospodářskou komoru

A když budeme pokračovat, rovněž podnikatelům přicházejí upomínky k zaplacení poplatku za registraci do Živnostenské komory, která ovšem nemá nic společného s Hospodářskou komorou (HK) – jde jen o soukromý portál, který živnostníkům nic nenabízí.

„Hospodářská komora sděluje, že s portálem ‚Živnostenská komora' nemá nic společného, od podobných aktivit se distancuje a upozorňuje na nekalé jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory,“ upozorňuje HK.

„Hospodářská komora jako pokračovatelka někdejších živnostenských a obchodních komor považuje portál ‚Živnostenská komora', resp. zápis na tento portál za další z příkladů tzv. katalogových firem, před nimiž dlouhodobě varuje,“ dodává Hospodářská komora.

Šmejdy už musel řešit i Český statistický úřad (ČSÚ), a to jen několik týdnů zpátky. Podnikatelům opět začaly chodit výzvy, tentokrát požadující peníze za zápis do Registru ekonomických subjektů (RES). Chodily jak v dopisech, tak prostřednictví datových schránek.

Tento registr opravdu existuje, spadá pod ministerstvo financí a spravuje jej právě ČSÚ. Háček je ale v tom, že registrace v něm je zcela zdarma, takže podvodníci jen zneužívali jméno a zkoušeli, kdo naletí. „Prosíme uživatele, aby na tyto podvodné e-maily či zprávy v datových schránkách nereagovali. V případě pochybností prosím kontaktujte informační servis Českého statistického úřadu, ať již telefonicky či e-mailem,“ upozornil mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

„Firmy a drobné podnikatele bychom chtěli opětovně upozornit, aby pečlivě sledovali informaci, kdo, co a za kolik jim v zaslaných dopisech vlastně nabízí,“ pokračoval Cieslar.

Hromadné trestní oznámení skončilo neúspěchem

Všechny popsané příklady ukazují, že tento typ podvodů neustále „frčí“, jen se vždy trochu pozmění a pak pokračuje. Telefonáty, před kterými varovali OSVČ na začátku článku, jsou jen špičkou ledovce.

Bohužel dosud se nepodařilo situaci vyřešit, i když snaha byla – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) podala před dvěma lety hromadné trestní oznámení na jednu takovou firmu, která požadovala poplatky za registraci do pochybné podnikatelské databáze. AMSP ČR tím chtěla vytvořit precedent, který by aktivitu těchto šmejdů zcela zatrhl.

Hlavním problémem totiž je, že pokud živnostník poplatek zaplatí, vznikne vztah mezi dvěma podnikateli, ne mezi obchodní korporací a fyzickou osobou. Je tedy uzavřena obchodní smlouva, ne spotřebitelská smlouva a poškozený nemůže využít zákonné nástroje vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele. Ani mu nijak nepomůže Česká obchodní inspekce (ČOI).

Jedinou šanci je, pokud by se podvodníkům dokázalo prokázat, že chtěli podnikatele schválně uvést v omyl, pak by se jednalo o trestný čin. K tomuto prokázání však nedošlo. Policie případ v květnu letošního roku odložila, nebyl dostatek důkazů.

Nezbývá tak nic jiného, než aby si každý podnikatel dal pozor sám za sebe a nikdy na pochybné výzvy k zaplacení poplatků za náhodné registry neodpovídal. Znovu připomínáme, že jediný povinný poplatek je 1000 korun za založení životnosti a vepsání do živnostenského rejstříků. Pokud si nejste jistí, kontaktuje živnostenský úřad nebo přímo ministerstvo průmyslu a obchodu.