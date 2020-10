Místní záchranáři do domu dorazili ve čtvrtek ráno poté, co jim přišlo několik hlášení o dýmu a zápachu spáleniny linoucího se z oken domu. Před jeho vchodem se nyní nachází modrý policejní stan, zatímco vyšetřovatelé v domě pátrají po možných indíciích. Pitevní průzkum zatím pouze prokázal, že matka byla uškrcena, ale příčina dceřiny smrti není stále jasná.

Celé sousedství je tragickou událostí otřeseno a znepokojeno. O zemřelé matce s dcerou mluví jako o dobrosrdečných lidech. "Paní doktorka byla velmi milá paní. Mám leukémii, a když jsem se vrátila z nemocnice domů, pravidelně za mnou docházela a ptala se mě na můj zdravotní stav," říká na adresu zemřelé její sousedka a dodává: "Její dcera byla rovněž krásná a bystrá. Nechápu, co se to stalo. Je to hrůza!"

Další soused, vysloužilý praktický lékař Arnold Jerkin (71) novinám sdělil, že policejní úřady jej požádali o poskytnutí záběrů z bezpečnostní kamery nacházející se na jeho pozemku. "Chtějí vědět, kdo se v možné dny vraždy vyskytoval v blízkosti našeho sousedtsví."

Ředitel místního policejního orgánu pro závažné zločiny Jon Holmes sdělil: "Vyšetřování věnujeme velikou pozornost kvůli závažnému činu dvojité vraždy, a přestože jsme stále v relativně rané fázi, máme specializovaný tým detektivů a zaměstnanců, kteří na něm pracují." Dále vyzývá všechny občany znající jakékoliv informace, které se k vraždě vážou, ať je neprodelně oznámí na nejbližší policejní stanici.