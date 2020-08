Bývalé modelce Márii Kukučové (30), která je odsouzena za vraždu expřítele, se nechce přesouvat do basy na rodném Slovensku. Raději si hoví v luxusu španělské věznice. Může si studovat, plavat a budovat kondičku ve fitness. „Má tam výborné podmínky, tady by jí tak dobře nebylo. Proto se rozhodla, že zůstane tam,“ říká příbuzná v zemi pod Tatrami.

Mária Kukučová (30), které se přezdívá vražedkyně v bikinách, je atraktivní blondýna. Než zavraždila svého přítele, živila se jako modelka. Klenotníka a milionáře Andrewa Bushe (†48) z Velké Británie zastřelila ze žárlivosti v jeho španělské vile v dubnu 2014. Nyní šestým rokem sedí ve španělském vězení v Granadě, jak napsal web Nový čas.

Slovo „sedí“ v tomto případě ale zas tak moc „nesedí“. Lépe by se hodilo „plave“, „cvičí v posilovně“ a „dodělává si školu“. Protože přesně těmito činnostmi v base tráví atraktivní blondýna čas. A hlavně z toho důvodu se jí na Slovensko jednoduše moc vracet nechce. Celkový trest odnětí svobody jí byl vyměřen na 13 let a 9 měsíců.

Chce se vrátit na poslední roky trestu

Kukučová přitom před dvěma lety plánovala přesun do vlasti, aby byla blíž rodině. Ale nakonec zůstala. „To, co nestihla na Slovensku, dodělává teď za mřížemi. Dokončila si školu a učí se jazyky. A vůbec se má velmi dobře,“ doplnila nejmenovaná příbuzná vražedkyně. Podle ní se prý chce vrátit až jeden dva roky před uplynutím trestu - takže si ještě pár let v Granadě „pohoví“.

I tak jí ale zůstala povinnost uhradit vysoké odškodné pozůstalé rodině. Částka, která jí byla soudem nařízena, činí v přepočtu více než 5 milionů korun. Od Kukučové se její rodina nikdy neodvrátila. „Tím dluhem se trápíme, protože takovou obrovskou sumu nemáme a ona taky ne. Ale je to bojovník po mně, věříme, že to dobojuje,“ řekl otec Ľubomír, který potvrdil, že na ni doma stále čekají.