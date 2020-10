Malý Jegor z městečka Selydove po 10 dnech zoufalého boje o život v nemocnici v Dnipru zemřel. V pátek 18. září mu dva domácí vlčáci roztrhali penis, varlata, anální otvor, stehenní tepnu a spodní část břicha. Podstoupil velmi náročnou operaci, čtyři chirurgické týmy se snažily napravit, co se dalo. Jeho devastující zranění ale byla příliš rozsáhlá.

Při operaci v den psího útoku mu lékaři obnovovali funkčnost cév, sešívali močový měchýř a na několika místech i střeva. Museli také odstranit odumřelou tkáň, kterou psi při útoku doslova rozžvýkali. Napojili ho na ventilátor i na umělou ledvinu, která mu nahrazovala činnost ledvin. Po celou dobu v nemocnici se Jegor nacházel v kritickém stavu a nenabyl vědomí.

Jeho stav se sice po několika dnech hospitalizace lehce zlepšil, pak mu ale najednou přestalo tlouct srdce a už mu nebylo jak pomoci.

K tragédii došlo na oslavě chlapcových druhých narozenin, kdy jeho rodiče bezstarostně popíjeli s hosty u stolu a svému dítěti zřejmě nevěnovali dostatečnou pozornost. To se dostalo ven z domu, aniž by si toho rodiče všimli. Podle deníku Daly Mail se tam nějakou dobu pohyboval, až se na něj z výběhu zuřivě vrhli rodinní hlídací psi. Jegorův otec totiž údajně špatně zajistil vstup do jejich kotce.

Když polekaní rodiče vyběhli ven, chlapec ležel v tratolišti krve a vlčáci ho stále ještě trhali. Vyšetřování případu pokračuje, rodiče policie obvinila ze zanedbávání péče.