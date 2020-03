Fakultní nemocnice Brno čelí kybernetickému útoku, nefungují tam počítače! Nemocnice zastavila veškeré operace i přípravy na ně, mimo provoz jsou kromě počítačů i další přístroje. Pacienti byli ráno převáženi do jiných zařízení. Týká se to i Dětské nemocnice a porodnice. Akutní operace v Bohunicích budou nakonec fungovat i v omezeném provozu, který potrvá několik dní.

Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích čelí bezprecedentnímu kybernetickému útoku hackerů. Všechna oddělení dostala kolem šesté hodiny ráno pokyn vypnout všechny počítače připojené do nemocniční sítě.

Týká se to i Dětské nemocnice a porodnice na Obilním trhu, které pod fakultní nemocnici spadají. Nedonošené děti, které leží v inkubátorech neonatologického centra v porodnici na Obilním trhu, jsou naštěstí mimo ohrožení. „Klíčové pro provoz inkubátorů jsou elektrické zásuvky. Počítačová síť jejichprovoz neovlivňuje,“ řekl Blesk.cz mluvčí Pavel Žára.

V Dětské nemocnici se chod zcela nezastavil, ale situace se kvůli nefungujícím počítačům řeší papírově. Rodiče přicházející s dětmi dostávají upozornění, že budou čekat déle.

Útok hackerů potvrdil ředitel

Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba řekl, že nemocnice se stala terčem útoku hackerů. „Jsou omezeny některé počítačové systémy, nicméně základní provoz nemocnice, péče o pacienty včetně akutních stavů je zachována,“ zdůraznil ředitel.

„Jsme nuceni zrušit některé plánované výkony. S omezením plánovaného provozu musíme počítat v řádu dní,“ dodal.

Všichni lékaři a sestry nyní pracují na tom, aby byli schopni postarat se o své pacienty, jak dospělé, tak děti i novorozence. „Daří se to,“ oddechl si ředitel.

Bohunické nemocnici i přes krizový stav zůstaly kapacity, které použije na navýšení pro péči o pacienty s podezřením na koronavirus. Testy bude klinika i dál dělat.

Lékaři v omezeném provozu

Hackeři zaútočili na nemocnici podle všeho během noci ze čtvrtka na pátek. Klinika nemůže operovat. „Lidé s neodkladnými zákroky, kteří měli být operováni v pátek, podstoupí zákroky v jiných brněnských nemocnicích,“ uvedl dopoledne mluvčí Žára. Jde řádově o desítky pacientů.

Akutní operace v Bohunicích budou nakonec fungovat i v omezeném provozu, který potrvá několik dní. Podle ředitele fungují laboratoře, hematologie, mikrobiologie, biochemie a laboratoře na nádorovou diagnostiku i radiologické systémy. Nefunguje ale přenos informací z laboratoří do nemocničního systému. Lékaři tedy usedli jako před lety psacím strojům a data vypusují ručně.

Podle renomovaného právníka Jana Černého, v případě že by se potvrdil útok hackerů na Fakultní nemocnici v Brně, mohlo by se jednat o úmyslné obecné ohrožení. „Pachateli by hrozilo vězení od 2 do 8 let, pokud by tento čin spáchal v době ohrožení státu nebo za válečného stavu," dodal. Je možné, že vir byl v počítačích uložený již delší dobu a spustil se právě v pátek třináctého...

Útok vyšetřují specialisté

Do Fakultní nemocnice v Brně dorazili dopoledne specialisté na kybernetickou kriminalitu z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ řekl s ohledem na závažnost útoku mluvčí speciálního policejního útvaru Jaroslav Ibehej.

Odložené operace

Kvůli kybernetickému útoku na největší moravskou nemocnici přizpůsobily okamžitě situaci svůj provoz a běžný režim všechny ostatní špitály v Brně.

„Odložili jsme do odvolání všechny plánované operace včetně těch, které byly naplánovány dnes, a posílili jsme výrazně služby na vybraných odděleních a klinikách,“ potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny Dana Lipovská.

Vypnuli i nemocnici v Kyjově

„Nemocniční rozhlas vyzývá nepřetržitě pacienty, kteří do největší nemocnice na Moravě míří na vyšetření, aby do areálu nevstupovali,“ řekl Žára.

V souvislosti s útokem vypnuli správci sítí také počítače a maily v nemocnici v Kyjově. Největší slovácká nemocnice krajského typu ale funguje bez omezení.

Benešovskou kliniku rozložil malware v prosinci

Kybernetický útok vyřadil loni v prosinci z provozu nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Zákeřný malware (škodlivý PC virus – pozn. red.) se ukrýval v počítačové síti nemocnice zřejmě již od léta. Aktivoval se pak otevřením souboru, který se tvářil jako běžná příloha a kterých chodí do systému stovky denně.

Virus pak podle zjištění Zdravotnického deníku půl roku nepozorovaně vnitřně rozkládal celý počítačový systém špitálu. Vyšetřovatelé mají za to, že za kolaps kliniky může kromě hackerů i špatné zabezpečení a IT kontrola vnitřní počítačové sítě benešovské kliniky. Ta pak byla pro kybernetický útok snadným terčem.

