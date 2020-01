*Co doporučíte k tomu, aby se lidé uměli chránit a postupovat tak, aby se nenakazili?

Vyhýbat se kontaktu s infekcí, tedy zejména různým navrátilcům z Číny, kteří by mohli mít akutní infekt dýchacích cest. Pokud je tento kontakt nutný, používat roušky. Jinak ochrana platí jako před chřipkou a jinými respiračními nemocemi – používat kapesník při kýchání, umývat si ruce, jíst vitamíny….

Pacienta bychom samozřejmě izolovali na samostatném pokoji, dali mu roušku, personál by si vzal také roušku a ochranný oděv. Pacientovi by se odebral výtěr z nosohltanu a krev. Oba vzorky bychom odeslali na analýzu do Státního zdravotního ústavu v Praze. Léčba by poté byla podle projevů infekce.

*V čem je koronavirus jiný než běžná chřipka? Jaké jsou ty základní rozdíly?

Jedná se samozřejmě o zcela jiný virus, než je virus chřipky. Stejný je však přenos infekce – kapénkově, i klinické projevy jsou velmi podobné – horečka, kašel, dýchací obtíže, únava. Obě infekce nelze bez speciálních diagnostických testů od sebe odlišit.



Zatím se zdá, že infekce novým virem není tak závažná jako při epidemii SARS. Problémem může být delší inkubační doba u nového koronaviru.