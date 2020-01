„Viry se v různých mutacích stále vrací, bylo to tady už v letech 1957, nebo 1967...“ říká o koronaviru lékař a historik lékařství Harald Salfellner. Původem Rakušan žijící v Praze se zvlášť věnoval Španělské chřipce, která v letech 1918 až 1920 zahubila na celém světě přibližně 50 milionů lidí, a je autorem knihy o této nejhorší pandemii v dějinách lidstva.

Existuje hned několik bodů, ve kterých můžeme najít shodu: například místo prvotního výskytu, příznaky, nebo to, že ani tehdy lidstvo nemělo účinný lék.

Kolem španělské chřipky existuje řada mýtů. Jeden z nich je už samotný název. Onemocnění se nejmenuje podle místa, kde se poprvé objevilo, ale podle země, kde se o ni novináři na začátku zajímali nejvíc. V Madridu totiž onemocněl král Alfonso XIII.

Umírali lidé v nejlepší věku

Chřipka udeřila v posledním roce světové války, kdy státy byly vyčerpané a lidé měli hlad. Podle nedávného výkladu, který se dostal i do učebnic, tohle bylo ideální prostředí pro šíření španělské chřipky - umírali lidé oslabení a děti. Jenže to není pravda.

„Ono to vypadá, že to bylo spíš úplně naopak. Podle výzkumů se ukazuje, že častěji umírali lidé v plné síle ve věku 20 až 40 let,“ vyvrací další mýtus Salfellner. Dětská úmrtnost byla podstatně nižší, než u silných jedinců. Tento zdánlivý paradox ma ale podle ně vysvětlení: Nezabíjel samotný virus, ale přehnaná reakce organismus na něj.

Španělská chřipka v Česku

Pomohla šíření nemoci válečná cenzura, která zakazovala novinářům psát o znepokojivém jevu? „To je také jeden z mýtů, cenzura o španělské chřipce třeba v Rakousku-Uhersku jako taková nebyla. Něco jiného je, že noviny byly plné zpráv o válce a úřady nechtěly ještě víc jitřit atmosféfu. Ale ty články existují,“ vysvětluje Salfellner.

Zranění a nemocní vojáci čekají na převoz | archiv Blesku

V Českých zemích byl dlouho poměrně klid, zdejší nemocnice totiž mnohem víc trápila například epidemie úplavice. Teprve v září 1918 pražské úřady vyjadřují znepokojení nad zvýšeným počtem plicních onemocnění. A také uvádějí jméno první oběti „Španělky,“ jak nemoc důvěrně nazývá dobový tisk - je jí 25letý úředník Egon M. Prorok ze Smíchova.

Po Praze následují další města: Plzeň, Most, Brno... „V Ervěnicích na Mostecku zavřeli i školu, protože onemocněl poslední ze tří učitelů,“ uvádí historik lékařství. Úřady ruší koncerty, divadelní vystopení a neváhaají ani zapečetit hospodu. Nemocných jsou stovky, ale mrtví se počítají zatím spíš na desítky, ale to se brzy mění

V říjnu 1918, krátce před pádem monarchie, vychází v tisku toto varování: „Doporučuje se: chránit sám sebe vyvarováním se styku s nemocnými chřipkou. Osoby, obzvláště školní děti, které by se necítily dobře, by měly bezpodmínečné zůstat doma, aby virus nešířily dále...“

V říjnu ale pandemie vrcholí - nemocných jsou tisíce. Podle záznamů z pražských nemocnic v každé z nich denně umírá 10 a ž 20 lidí. Pak přichází útlum, jenže španělská chřipka má za sebou jen „první kolo“, do roku 1920 budou ještě čtyři. Harald Salfellner předpokládá, že na následky Španělské chřipky v Česku zemřelo 44 000 až 75 000 lidí.

Odkud přišla smrt?

„Bylo to dost možná podobné jako dneska - v posledních měsících 1917 se v Číně objevila nákaza a rychle se šířila. Zahraniční lékaři se snažili pandemii zastavit, ale neměly podporu místních úřadů,“ uvedl Salfellner. Podle něj je ale možný i jiný scénář: Jen o málo později totiž virus chřipky začal zabíjet také ve Spojených státech.

Vojenský tábor | archiv Blesku

V podezření z rozšíření španělské chřipky do Evropy dlouho byli američtí vojáci, kteří sem od roku 1917 připlouvali, aby posílili mocnosti Dohody proti Trojspolku. Jenže nebyli jediní - vedle nich sem připlulo i 140. 000 čínských dělníků. Ti procházeli jen zběžnou zdravotní kontrolou, pokud vůbec nějaká byla.

Dnes to mají infekční onemocnění o dost jednodušší - o jejich šíření se během hodin postará letecká doprava. Tenkrát se mohly přes oceán dostat jedině na lodi. Na palubě Conconady kotvící u kanadského Vancouveru onemocnělo naráz 300 z 3.600 Číňanů na palubě. Ti se do Evropy nedostali, ale tisíce dalších se do vojenských táborů dostaly, mimo jiné do Marseille. V únoru se zde objevují první nemocní, 2. května zdejší nemocnice pro zahraniční dělníky hlásí začátek epidemie.

Tajemství mrtvých vojáků

Přes sto let nebylo jasné, co španělskou chřipku vlastně způsobilo. K objasnění historické záhady napomohla pandemie ptačí chřipky, která propukla v letech 2003 - 2006. Virus se v mutacích vyskytoval už dříve, ale tentokrát vědci už znali způsob genetické rekonstrukce, tedy mohli zpětně vystopovat a zjistit, jak se měnil. Mimo jiné je zajímalo, jestli nemá něco společného se španělskou chřipkou.

„Byly to americké archivy, kde se našel genetický materiál vojáků, kteří onemocněli a zemřeli na konci války na španělskou chřipku,“ vysvětlil Blesk Zprávám Harald Salfellner. Virus se podařilo ze vzorků tkáně získat Jefferymu Taubenbergerovi z patologického ústavu amerických ozbrojených sil. Podařilo se identifikovat osm genů a tři z nich ve vzájemné kombinaci , viru dodaly tak nebezpečné vlastnosti. „Je to stále hypotéza, ale velmi silná,“ řekl Salfellner.