V části Česka platí chřipková epidemie. Počet pacientů za poslední týden vzrostl například v jižních Čechách o 36,5 pct. Hygienici nyní evidují 1785 případů respiračních onemocnění na 100.000 obyvatel. Na následky chřipky navíc zemřelo na jihu Čech jedno dítě. ČTK to řekla Hana Bendíková z českobudějovické krajské hygienické stanice. Počet nemocných se zvedl i ve Zlínském kraji a ve středních Čechách. Hygienci předpokládají, že epidemie by mohla naplno propuknout příští týden.

„Těžkému průběhu chřipky podlehlo dítě ve věkové kategorii nula až pět roků. Více ale nebudeme k případu říkat,“ uvedla. Právě kategorie nejmenších dětí je momentálně nejvíce zasažená. U dětí ve věku do pěti let hygienici zaznamenali 5231 nemocných na 100.000.

Nejvíce nemocných bez ohledu na věk je na Českokrumlovsku. V tomto okrese jich připadá 2628 na 100.000 obyvatel.

Kvůli akutním respiračním chorobám nesmí návštěvy do prachatické nemocnice. Od pondělí začne platit stejný zákaz v českokrumlovské nemocnici. Návštěvy rovněž nesmí do domova se zvláštním režimem v Rakvicích na Písecku.

Nemocných přibylo i ve Zlínském kraji

Nemocných chřipkou i akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji za týden přibylo. V kraji nyní respirační onemocnění trápí 1389 lidí ze 100.000, což je o 25 procent více než před týdnem. Výrazný nárůst hygienici zaznamenali u onemocnění chřipkou. Nemocných je 103 lidí ze 100.000, což je o 194 procent více než minulý týden. ČTK to dnes řekla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Jana Hošková.

„Nejvyšší nemocnost akutními respiračními onemocněními je u dětí ve věku 0 až pět let s nemocností 3472 dětí na 100.000, ale nejvýraznější nárůst je u školáků, tedy ve věkové kategorii šest až 14 let. Stejná situace je i u chřipkových nákaz, kdy nejvyšší nárůst je u školáků, ale i ve věkové kategorii 15 až 24 let. Ve Zlínském kraji jsou již hlášeny lokální epidemie, zejména ze školských zařízení,“ uvedla Hošková.

Více nemocných hlásí i střední Čechy. Počet případů oproti minulému týdnu vzrostl o 204 procent na 155 nemocných na 100.000 obyvatel. Celková nemocnost lidí s infekcemi dýchacích cest dosáhla 1444 onemocnění na 100.000 obyvatel, stoupla o třetinu. Dnes o tom informovala ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygienické stanice Lilian Rumlová.

„Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Příbram, nejnižší v okrese Kolín,“ uvedla Rumlová. Čáslavská nemocnice vyhlásila zákaz návštěv a na Nymbursku a Příbramsku je uzavřeno několik škol a školek.

Epidemie příští týden

Hygienici předpokládají, že příští týden by nemocnost akutními respiračními nákazami mohla dosáhnout epidemického prahu. „Nicméně důležitá je dynamika vzestupu onemocnění. Dle této dynamiky budou doporučena protiepidemická opatření,“ uvedla Hošková.

V kraji již byly evidovány dva závažné průběhy chřipky, nikdo v souvislosti s onemocněním nezemřel. Minulou zimu bylo v kraji 14 závažných případů chřipky, na následky onemocnění zemřeli tři lidé.

Hygienici doporučují v období nárůstu chřipkových onemocnění, aby se lidé vyhýbali místům s vysokou kumulací lidí, jako jsou nákupní centra, kina či MHD. „Důležité je opakovaně si mýt ruce, popřípadě používat dezinfekční gely na ruce na alkoholové bázi. Riziko přenosu viru chřipky prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů lze snížit i tím, že se nebudeme dotýkat rukama obličeje a mnout si oči. Je vhodné jíst pestrou stravu, zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, dbát na přiměřenou fyzickou aktivitu, dostatečný spánek a otužovat se,“ uvedla Hošková. Doporučuje se také často větrat.