Žalobce mladého otce viní z toho, že dítěti způsobil zranění s následkem smrti. Dítě vlivem třesení, které měl provádět otec, mělo těžké krvácení do mozku. Obžalovaný se ale brání tím, že mu to poradili lékaři poté, když jeho syn upadl do bezvědomí.

Aby s dítětem třásl, mu údajně poradili na lince první pomoci a nakonec i samotní lékaři. „Syn upadal někdy do kómatu. Měl jsem ho rád, věnoval jsem mu všechen čas. Obžaloba je pro mě absurdní,“ ocitoval muže u soudu web iDnes.cz s tím, že muž měl syna v péči.

Obžalovaný pak líčil z obsáhlé výpovědi soužití s chlapcovou matkou. Ta podle něj neměla o dítě zájem, starosti tak zůstaly na něm. Musel kvůli tomu i přerušit studium a přejít na placenou otcovskou dovolenou.

Leden 2019 se pak bere jako kritické období, to lékaři dítě několikrát ošetřovali kvůli občasným ztrátám vědomí. Muž tvrdí, že se lékaři nechovali profesionálně a k chlapcově vážnému stavu přispěli. Aby s chlapcem třásl, mu prý 21. ledna radili i na záchrance. Dítě potom odvezl do českokrumlovské nemocnice, tam mu ale řekli, že na vyšetření malého pacienta nemají přístroje.

„V nemocnici jsem s ním byl i s partnerkou, kterou jsem zavolal. Druhý den ho odvezli do českobudějovické nemocnice. Udělali mu vyšetření na epilepsii a řekli, že je v pořádku. Zdravotní potíže se však opakovaly i doma, jeho ošetřující lékařka mi telefonicky na dálku diagnostikovala, že je to jen nachlazení. Měl teplotu, nechtěl jíst. Dával jsem mu acylpyrin a studené obklady. Po dvou dnech ho znovu odvezli do nemocnice. Tam se koncem měsíce jeho stav zhoršil, na CT zjistili krvácení do mozku a museli ho operovat,“ uvedl muž.

Trvalé následky, ztráta hybnosti

Chlapcovi zůstaly po operaci těžké trvalé následky, například ztráta hybnosti. Rodiče se proto rozhodli, že dítě umístí do ústavu, tam ale v srpnu, dva dny po umístění, zemřel.

Obžalovaný ale stále opakoval, že smrt jeho syna zavinili lékaři, kteří jeho potíže bagatelizovali, odsoudil i to, že mu neposkytli patřičnou péči. Podle něj nemocnice chce tajit chyby, odmítli mu předat kompletní zdravotní dokumentaci.

Chlapec neuměl chodit, ale otec ho učil vařit

Na dvaadvacetiletého muže podal primář z nemocničního oddělení trestní oznámení poté, co zjistili krvácení a otok mozku. Obžalovaný oficiální stížnost prý nepodal.

Výslech se soustředil i na otcovy výchovné praktiky. Muž měl mít za vzor herce Jaroslava Duška, jeho přírodní metody a nenásilí. Pozoruhodné je, že chlapce, který neuměl ještě ani chodit, otec učil vařit. Doma mu údajně nechával prostor k pohybu a zkoumání prostředí.

Podle svědků pak měl s teprve několikaměsíčním dítětem provádět hry, někdy takzvané letadlo. To zajímalo státní zástupkyni Dagmar Šimákovou. Na pokyn předsedkyně senátu Soni Biskupové Fišerové to pak s figurínou dětské panny předváděl v soudní síni.

Svědci mu tento poněkud netradiční styl hry měli rozmlouvat. Soud bude pokračovat výpověďmi svědků z okruhu známých, rodiny a znalců. Muži hrozí trest od osmi do šestnácti let ve vězení.