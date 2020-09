Nepodezírali ho z ničeho do té doby, dokud v okolí jeho domu nedošlo k havárii kvůli ucpanému potrubí. Přiznal se na místě. Část oběti spláchl do záchodu, část zamrazil a část zahodil do moře! Krev dívek mu našli doma na stěnách i na stropě. Ukázalo se, že zabil minimálně dvě, obětí jeho násilností ale může být daleko více!

Kanaďana z ontarijské Oshawy Adama Stronga (47) považovali za bezúhonného občana. To už neplatí, protože vyšetřovatelé mají zřejmě nezvratné důkazy o jeho dlouho utajovaných brutalitách. Soud začal v pondělí a ještě nějaký ten pátek potrvá. Na Stronga totiž začaly vyplouvat další a další hrůzy.

Rori Hacheová (†18) zmizela v roce 2017. Přibližně v té samé době, kdy se po ní slehla zem, přivolali sousedé Adama Stronga instalatéra k běžné závadě - ucpaným trubkám. A řemeslník z temnot odpadu vytáhl igelitku naplněnou čímsi, co vypadalo jako maso. Nevěděl, co to je, ale něco mu říkalo, že by svůj nález neměl jen tak nechat být. Zavolal policii.

Podle informací Daily Mail si to hned s policistou zamířil rovnou ke Strongovi, z jehož domu odpad do kanalizace ústil. Netušili, že je v dalším okamžiku čeká další, ještě větší „objev“. Na otázku, co že to splachuje do záchodu, Strong zareagoval okamžitým přiznáním. „Ok, dostali jste mě, hudba dohrála. Je to lidské tělo,“ řekl. „Jestli chcete zbytek, mám to v mrazáku.“ A nelhal.

Další kus dívčina těla byl identifikován vzápětí. V přístavu tři měsíce předtím našli vyplavené zbytky jakési mrtvoly. Teď se ukázalo se, že patřily také Hacheové. Data ze Strongova mobilu posléze ukázala, že se vyskytoval v přístavu jen týden před tím, než ostatky vytáhli z vody. Její krev mu našli v ložnici na stěnách i na stropě. Tělo neslo stopy po jeho spermatu, bylo poseté mnoha ranami, dívka měla nadvakrát proraženou lebku.

Při dalším vyšetřování vyšlo najevo, že muž stojí za smrtí minimálně jedné další dívky. Advokát Bryan Guertin u soudu řekl, že u obviněného našli sadu loveckých nožů, na nichž byla DNA Kandis Fitzpatrickové (†19), která zmizela bez stopy už v roce 2008. I její krev vyšetřovatelé dokázali nalézt v mrazáku a dokonce i v ložnici. Forenzní lékaři podle všeho odvedli opravdu špičkovou práci.

„Obě tyto dívky byly velmi zranitelné, neměly žádnou trvalou adresu, byly prakticky bez domova,“ doplnil advokát Guertink k případu. Potýkaly se s drogovou závislostí a prý se občas i prodávaly, aby měly na drogy. Podle vyšetřovatelů byla Hacheová v době vraždy těhotná a závislá na metamfetaminu. Otce Kandis Fitzpatrickové zase prozradil, že byla jeho dcera často týdny mimo domov, aniž by kdokoli z rodiny věděl kde.

„Soud není o tom, jestli moje dcera byla nebo nebyla bezdomovec nebo závislačka, kterou nikdo neměl rád... Není to pravda, měli jsme ji moc rádi,“ řekla po soudu vyčerpaná matka Hacheové Shanan Dionneová.

Další stání budou pokračovat. Bude se vyslýchat dalších pět žen, které se dříve také měly stát oběťmi Strongova sexuálního násilí. Kvůli důkazům se bude se mimo jiné podrobně zkoumat mobilní telefon obviněného. Vyšetřovatelé se zajímají o vše, co jeho mobil obsahuje, a také o digitální stopu, kterou po sobě majitel při jeho používání zanechal.