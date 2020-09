Už jsou to dva roky, co Jan Kočka mladší (†28) ve svém luxusním SUV jel po dálnici D11 v protisměru a srazil se s kamionem. Na místě zemřel on i řidič kamionu, obě vozidla zachvátil po nehodě požár. Kočka byl pod vlivem alkoholu a drog. Rodina mu uspořádala honosný pohřeb a podruhé si v den výročí tragédie u hrobu připomněla, ztrátu syna.