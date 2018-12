Utajované informace k nehodě Jana Kočky ml. (†28): Obětí mohlo být víc, připouští státní zástupce

Ani 73 dnů poté, co Jan Kočka ml. (†28) podle všeho zabil na dálnici D11 řidiče náklaďáku Miloslava V. (†28) i sám sebe, není jasné, zda na nehodě neměl podíl také alkohol či drogy. Zavinění nehody synem přiznal i Jan Kočka st. (52). Policie ale o případu nesmí mluvit a žalobce přes své sliby dál mlčí...

Tragédie se odehrála už 28. září a vyšetřování stále není ukončeno. Proč nymburské státní zastupitelství zakázalo policii, aby se zdržela jakýchkoli komentářů? Ta má přitom k dispozici výsledky toxikologie, takže ví, zda byl Kočka ml. opilý nebo pod vlivem drog.

Utajené vyšetřování Kočkovy (†28) nehody: Policii zakázali říct pravdu!

Všechno už mělo být jasné

Může být v pozadí něco, o čem by veřejnost neměla vědět? Nymburský žalobce Ludvík Lukáš, který případ dozoruje, stále trvá na tom, že žádný záměr v tom není a všechno je tak, jak má být. „Ještě se dělá znalecký posudek z oboru dopravy. Pak bude prověřování ukončeno a dozvíte se všechny informace. Myslím, že to bude do konce listopadu,“ tvrdil před měsícem.

Právní kvalifikace činu se možná změní

Dnes je 10. prosince a sdílnější stále není. „Jde o komplikovanou dopravní nehodu a je nutné, abychom měli jasno v tom, jak se ti lidé na té dálnici chovali. V tuto chvíli je případ vyšetřován jako trestný čin usmrcení z nedbalosti, avšak může se stát, že na základě výsledků znaleckého posudku bude překvalifikován na trestný čin obecného ohrožení,“ řekl Blesku státní zástupce. A odtajnění informací? „Zavolejte ve středu,“ dodal.

Tragédie zasáhla všechny

„Nechápeme, jak se tato tragédie mohla vůbec stát. Zničila životy nejen naše, ale i rodiny řidiče, do kterého můj syn nepochopitelně narazil,“ řekl Blesku Jan Kočka starší (51). „Vypadá to, že nehodu způsobil náš syn, ale o to není náš smutek menší a celá naše rodina soucítí i s rodinou druhé oběti. Jejich smutek je navíc umocněn faktem, že se jedná o člověka, který nehodu nezpůsobil, a tak chápeme jejich obrovský pocit křivdy,“ dodal.

Tajnosti jsou v pořádku, tvrdí ministerstvo

„Státní zástupce si může vyhradit právo poskytnout informace v určité trestní věci. Nejedná se o nic neobvyklého a policie pak může poskytovat informace pouze s jeho výslovným souhlasem,“ obhajuje počínání žalobců mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Upozorňuje, že využití tohoto práva je zcela na uvážení státního zástupce. „Zákon nestanoví žádné mantinely, kdy tak může nebo kdy by tak měl učinit,“ doplnil mluvčí.