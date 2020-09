Rodina Angeliky Gaitanové (46) se dva roky strachovala, co s ní může být. Neměla žádné stopy, kde se může nacházet nebo co s ní vůbec je. Největší překvapení pak přineslo moře ve Španělsku, na kterém dlouho pohřešovanou ženu našli rybáři. Jak se na něj dostala, je stále záhadou.

Amigos les comparto todos los vídeos que logré al momento del rescate en Altamar de Angélica Gaitan frente a las costas del municipio de Puerto Colombia el día sábado 26 de Septiembre de 2020 ! Zveřejnil(a) Rolando Visbal Lux dne Úterý 29. září 2020

Šokovaní rybáři si neuvěřitelný zážitek nahráli na video, protože by jim jinak nejspíš nikdo nevěřil. Angeliku nalezli plout na moři asi dva kilometry od pobřeží. Žena vypadala úplně mimo, jako by nevěděla, která bije. Jak se dostala na moře, je záhadou. Ještě záhadnější však je, jak na něm dokázala přežít, protože se stěží držela na hladině.

Byla úplně mimo

Byla totálně prochladlá a nedokázala normálně komunikovat. Podle webu Mirror ji jeden z rybářů Rolando Visbal oslovil nejdříve ve španělštině a posléze v angličtině, ale žena nereagovala. Místní noviny La Libertad informovaly, že si rybáři nejdřív mysleli, že jde o poleno, které se plaví na moři, než si uvědomili, že jde o živou ženu.

Až poté, co Angelica zvedla ruku, si byli plně vědomi, že jde o dámu v nesnázích. Jak video ukazuje, jeden z dobrodinců jí nabídl pitnou vodu, ale žena byla ráda, že je zachráněna, a příliš nevnímala. Její slova poté údajně zněla: „Znovuzrodila jsem se. Bůh nechtěl, abych zemřela.“

Zachráněná a podchlazená

Poté, co rybáři ženu dopravili na pevninu, se jí ujali dobrotiví lidé, kteří ji převezli do nemocnice. Tam lékaři zjistili, že jde o pohřešovanou Angeliku. Její stav nebyl dobrý. Vykazovala symptomy hypotermie. Co dělala poslední dva roky, nyní vyšetřuje policie. Podle všeho stojí za jejím zmizením domácí násilí a tyranie ze strany partnera.

„V posledních dvaceti letech jsem měla toxický vztah, byla jsem zneužívaná svých expartnerem. Zneužívání začalo, když jsem poprvé otěhotněla. Bil mě a znásilňoval. Když jsem poprvé otěhotněla, zneužívaní pokračovalo, a nedokázala jsem mu uniknout, protože holčičky byly malé,“ prohlásila.

Za vším prý strojí partnerská tyranie

„Mnohokrát jsem nahlásila policii, co se děje. Zadrželi ho na 24 hodin, a když se vrátil, tyranie pokračovala,“ prohlásila ztrápená žena. Jak je vidět, je jasné, co stojí za jejím zmizením a psychickým rozpoložením. Snad medializace jejího příběhu napomůže k tomu, aby se měla ona i její rodina konečně lépe.