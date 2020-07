Policisté v osudný den okamžitě pospíchali do Štefanova domu, kde se jim naskytl strašlivý pohled. Pod schody našli torzo ženského těla zabaleného v koberci. Muž přitom tvrdil, že má mrtvolu doma už celé tři roky. Otřesné je na celém případu také to, že žil doma celou dobu s matkou. Tvář Ivana (†22), který vraždil ve škole: Šikanovali ho kvůli rozštěpu, řekl spolužák

Mrtvou Lívii, která měla být členkou spolku Svědků Jehovových, naposledy viděli v září 2017. Po ženě pátrala i policie. Podle obžaloby měl Štěfan s Lívií intimní vztah. Před brutální vraždou se spolu pohádali. Obžalovaný byl údajně pod vlivem drog a zjistil, že mu milenka ukradla peníze.

Štefan se u soudu přiznal