Jak se zdá, slovenská finalistka Daniela Kralevich se z problémů ne a ne vyhrabat. Před více než půl rokem si prožívala své, když jí neznámí lidé vážně vyhrožovali, pak se jí někdo zase snažil vloupat do domu a nakonec jí zabili jejího milovaného psa. Nyní možná ale bude mít ještě větší problém - obvinění ze zabití chodce na přechodu!

Slovenská finalistka Miss Universe 2003, módní návrhářka a také podnikatelka Daniela Kralevich (35) v pondělí kolem poledne údajně srazila na přechodu neznámou dívku (†18). Podle svědků její luxusní auto před srážkou ani nepřibrzdilo, oběť nehody byla na místě mrtvá.

V roce 2019 Kralevich poutala pozornost z úplně jiných důvodů. Prožívala si tehdy soukromé peklo, když ji neznámí lidé sledovali na jejím pozemku a vyhrožovali jí smrtí. Případy jsou v šetření, ale policie zatím k žádnému výsledku nedospěla. Vyhrůžky a všechno kolem ji děsilo, ale opravdu bát se začala, až když jí sáhli na jejího chlupatého miláčka - někdo nemilosrdně zabil jejího psa.

Když se navíc pokusili vloupat do jejího honosného domu, stal se tento snad nejstřeženějším objektem v celé čtvrti. V domě má už od začátku umístěných celkem 14 kamer a další bezpečnostní systémy. Po sérii výhružných incidentů tak už sice další nepřidávala, ale zato nechala v domě upravit rozvody elektřiny tak, aby měly kamery samostatné napájení.

Video Bývalá finalistka soutěže Miss a módní návrhářka Daniela Kralevich měla srazit na přechodu dívku (†18). - Repro foto TV JOJ

Nyní tak už bezpečnost v domě není závislá na tom, zda jde, nebo nejde proud. „Upravili jsme to tak, abychom se nedostali do situace, že nám vypnou rozvodnou skříň, a budeme jim napospas, jak se to už jednou stalo,“ řekla Kralevich počátkem roku 2020 pro Nový čas.

„Už nikomu nevěřím. Otec je elektrotechnik, takže mi to udělal jeho blízký kamarád. Musí to mít na starosti a pod kontrolou jen jeden člověk. Pokud to zase spadne, vím, za kým mám jít,“ pochvalovala si tehdy Kralevich.

Návrhářka měla svého času i problémy se svou komerční rekreační stavbou pro veřejnost, kterou umístila na břeh bratislavského jezera Zlaté písky. (Název je to velkolepý, ale s bulharskými plážemi místo nemá nic společného, jedná se o zatopený bývalý povrchový štěrkopísečný důl přímo v Bratislavě.)

Když objekt nechala postavit, sesypaly se na ni stížnosti. Úřady však rozhodly, že stavba je v pořádku; je mobilní a snadno odstranitelná. Kralovich k tomu řekla, že si aspoň lidé u jezera budou mít konečně kam odskočit na toaletu a strávit tak čas na pláži o něco „kulturněji“.

Po pondělní tragické nehodě ale možná bude bývalá misska považovat problémy se stavbou už jen za takové bezvýznamné lapálie. Zda tomu tak bude, bude záležet na výsledku policejního vyšetřování, které určí viníka nehody.