Dva chlapce, Marka a Michala, ve věku 12 a 13 let srazila v neděli večer dodávka, když šli domů po levé straně ulice v obci Veľká Maňa na Slovensku. Náraz byl takový, že jednomu z nich odlétly brýle na 10 metrů daleko, druhý po srážce zůstal bezvládně ležet. Dodávka se měla vřítit do uličky a smést děti, když předtím vjela do protisměru.

Marek, který zůstal při vědomí, začal volat o pomoc. Nato se měl z místa řidiče ozvat mužský hlas a zakřičet na ně, že „nic nepotřebují“. Pak auto odjelo. Zanedlouho se ale na místo dostavil manželský pár - muž byl silně pod vlivem alkoholu, žena nenadýchala nic. A tvrdila, že řídila ona.

Matky sražených chlapců jsou ale přesvědčené, že to je lež. Jak řekla Markova maminka pro web Noviny.sk, lidé z dodávky chlapcům nenabídli žádnou pomoc, postarali se o ně až sousedé. Náraz musel být značný, autu při něm odpadlo přední zrcátko a bota jednoho z dětí odlétla až na druhou stranu ulice.

„Řídil stoprocentně ten pán, manželka nafoukala nula promile, kdyby řídila a byla střízlivá, nevěřím, že by nezastavila a neposkytla první pomoc,“ řekla Markova maminka. Její syn má vyražené zuby. S jakými zraněními se potýká Michal, není zatím jasné.

„Okolnosti dopravní nehody, její příčina a otázka, kdo řídil auto v čase nehody, jsou předmětem vyšetřování,“ řekla k případu policejní mluvčí Renáta Čuháková.