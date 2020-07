Ať už letos v létě cestujete osobním vlakem, rychlíkem či lůžkovým nočním vlakem, bude vás jistě zajímat víc než tp, zda do cíle dorazíte včas. Ale také dostupnost veškerých služeb slíbených dopravcem, jako je nabídka občerstvení či fungující klimatizace a wi-fi. Série nehod z posledních dní navíc otevřela otázku, na co mají oběti či pozůstalí nárok. A jak postupovat při žádosti o odškodnění.

V uplynulých týdnech se stalo na tuzemských tratích několik velkých nehod. Nejtragičtější byl střet dvou vlaků na regionální trati na Karlovarsku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno.

Další nehoda se stala na trati mezi Prahou a Kolínem. U pražských Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil. Na stejné trati pak týž den narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Po nehodě zemřel strojvedoucí.

Osobní vlak na okraji Hradce Králové na trati na Pardubice srazil a usmrtil člověka. Hasiči zhruba 50 cestujících z vlaku převezli evakuačním autobusem na hradecké hlavní vlakové nádraží, vyplynulo z informací Českých drah, policie a hasičů. Podle policie zemřela po střetu s vlakem žena.

Dva mrtvé si vyžádal střet vlaku s osobním automobilem na nechráněném železničním přejezdu v Borohrádku na Rychnovsku. Na místě zemřel řidič vozidla a spolujezdec.

V Lázních Kynžvart ve středu odpoledne vykolejil vlak RegioNova. Vlak projel návěstidlo a oba vozy se dostaly mimo koleje. Podle mluvčího Správy železnic Marka Illiaše je na místě celkem sedm lehce zraněných, dva zaměstnanci a pět cestujících. Zabezpečovací zařízení včas zastavilo na trati dopravu.

Co v takových případech dělat, pokud jste účastníci nehody?

Prodej jízdenek

Již při prodeji jízdenek cestujícím má dopravce mnoho povinností. Předně vás musí informovat o všeobecných podmínkách, jízdních řádech a možnostech nejrychlejší cesty a nejlevnějšího jízdného, přepravě jízdních kol i o přístupu a dostupnosti zařízení pro osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí. Dále vás musí seznámit s dostupností služeb ve vlaku, míst k sezení ve vozech jednotlivých tříd a v lehátkových či lůžkových vozech. Opomenout nesmí ani postupy při reklamaci ztracených zavazadel a podávání stížností.

Co když dojde ke zpoždění?

Dojde-li ke zpoždění vlaku při příjezdu nebo odjezdu, je dopravce povinen vás průběžně informovat o aktuální situaci a předpokládaném čase odjezdu a příjezdu. „Pokud lze očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa bude delší než 60 minut, máte možnost výběru mezi zrušením cesty s vrácením jízdného za její neuskutečněnou část nebo pokračováním cesty,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Na délce zpoždění vlaku závisí i výše odškodnění, na které máte nárok. Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, můžete požadovat odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky. Ani v jednom případě neztrácíte nárok na přepravu. Odškodnění vám musí dopravce vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti, a to ve formě poukázek nebo jiných služeb. Na vaši žádost jej musí vyplatit v penězích.

Dopravce nemá povinnost poskytnout odškodnění, pokud by jeho výše nedosahovala alespoň čtyř eur, tedy zhruba sto korun. Dále nemáte na odškodnění nárok, pokud jste byli o zpoždění informováni již před zakoupením jízdenky nebo pokud je zpoždění vzhledem k pokračování jiným spojem kratší než 60 minut.

Havlíček plánuje velké kontroly a opravy dopravních mostů. Povolal na to experty

Občerstvení zadarmo

Je-li zpoždění při příjezdu nebo odjezdu delší než 60 minut, měl by vám dopravce nabídnout i bezplatné občerstvení úměrné čekací době, pokud je k dispozici. „Dále máte nárok na hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování, pokud je nutný pobyt na jednu nebo více nocí, je-li to v daném místě možné. Pokud vlak uvízl na trati, můžete požadovat přepravu z vlaku do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice, opět pokud je to možné,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Pomoc zdravotně postiženým osobám

Zvláštní pozornost musí dopravce věnovat zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto osoby musí být informovány o podmínkách přepravy, přístupnosti vlaků a jejich vybavení. Provozovatel stanice by jim měl poskytnout bezplatnou pomoc, aby mohly nastoupit do vlaku, přestoupit na přípoj nebo z vlaku vystoupit. Pomoc musí být poskytnuta, pokud bylo provozovateli oznámeno alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude takovou pomoc potřebovat.

Poškození či zničení zavazadla

„V případě, že dojde ke ztrátě, poškození či zničení zavazadla, máte nárok na náhradu škody až do výše 1200 eur (31 560 Kč) za jedno odbavené zavazadlo, pokud můžete doložit cenu přepravovaných věcí, nebo až do výše 300 eur (7890 Kč), není-li možné jejich cenu doložit,“ říká Eduarda Hekšová.

Jednotnou úpravu pravidel pro cestování na železnici stanoví evropské nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. Cestující mohou tato práva uplatnit při všech cestách vlakem v rámci Evropské unie.

Tragická smrt mašinfíry Martina (†40): Bolestivý vzkaz rodiny na parte! S pohřbem pomohou České dráhy

Nehody vlaků: poškození mají nárok na kompenzaci

„Zranění mají jednoznačně nárok na odškodnění, a to i když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací podle mých zkušeností půjde o stovky tisíc,“ odhaduje Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. Odškodnění přitom zahrnuje nejen bolestné, ale také ošetřovné, cestovné, ztížení společenského uplatnění a náhradu ušlé mzdy - vše podle Metodiky nejvyššího soudu.

Případná kompenzace by ovšem neodešla z účtu samotného dopravce, částku vyplatí jeho pojišťovna.

Když se zraní vlakový personál

Postup se liší v případě, že při nehodě zemřel či byl zraněn člen posádky vlaku, tedy například strojvedoucí či průvodčí. „V takové situaci jde buď o pracovní úraz, nebo o pracovní úraz s následkem smrti. Pro tento případ jsou všichni zaměstnavatelé včetně Českých drah ze zákona pojištěni. Zranění zaměstnanci tak mají kromě bolestného, ošetřovného, kompenzace ztížení společenského uplatnění a podobně i nárok na dorovnání mzdy či doplatky ohledně lázní,“ uvádí Beck.

Jestliže dojde k nejhoršímu a zaměstnanec zemře, má nejbližší příbuzný nárok na 240 tisíc korun. O další nároky pak musí další pozůstalí aktivně bojovat.

Jak mají poškození postupovat?

V prvé řadě je zásadní nechat si od policie či dalších zasahujících složek potvrdit, že cestující v havarovaném vlaku skutečně byl. „Doporučujeme tento krok nepodcenit. Některé potíže, a to i vážného charakteru, se totiž mohou ukázat až se zpožděním. Jedná se o bolesti hlavy, problémy s páteří či psychická traumata, kdy se poškozený například bojí cestovat hromadnou dopravou. Bez potvrzení o nehodě, jenž si člověk uschová, se hůře prokazuje spojitost s událostí, která je pro odškodnění nezbytná,“ říká Tomáš Beck.

Odborníci radí, aby si lidé následky sami zdokumentovali. Pokud to situace dovolí, je vhodné ihned mobilem nafotit jak nehodu, tak i případné vlastní modřiny a šrámy. Dokumentace místa nehody může pomoci i dalším poškozeným, kteří o kompenzaci usilují.

Dalším krokem je uschování všech lékařských zpráv a plné zdravotní dokumentace. Jestliže je účastník nehody na vyšetření, a to i delší čas od neštěstí, měl by trvat na tom, aby doktor hledal případnou spojitost mezi jeho potížemi a nehodou. Pokud je o ní odborník přesvědčen, ať ji zanese do lékařské zprávy.

Základem je ale znát svá práva. „Z naší praxe víme, že asi 80 % Čechů vůbec netuší, co mají nárok. Není proto divu, že se většinou domohou sotva třetiny částky, která by jim náležela,“ uzavírá Beck.