V nedalekém lyžařském areálu prováděl výkopové práce. „Uslyšel jsem houkání vlaku a pak ránu. Vzal jsem čtyřkolku a jel na nádraží. Nechal jsem ji tady a běžel asi 300 metrů po kolejích,“ vzpomínal Holý. Nehodu vlaků u Perninku způsobil strojvedoucí, tvrdí inspekce: Asi si spletl den, domnívají se

Průvodčí v šoku

Byl první, kdo uviděl místo neštěstí. „Vlaky byly v sobě. Z nich vylézali zakrvácení lidé. Nejdříve jsem vběhl dovnitř modrého vlaku. Průvodčí tekla z hlavy krev a byla v šoku. Vyvedl jsem ji ven. Tam jsem narazil na strojvedoucího. Popadl jsem ho a táhl ho dál od vlaku. Měl jsem strach, aby vůz nezačal hořet. On neustále opakoval: Ježíši, co jsem to provedl, co jsem to udělal.“

Těžce zraněný

To už vbíhal dovnitř druhého vlaku. „Tady to už bylo mnohem horší. Na zemi ležel člověk a lidé se ho snažili oživovat. Začal jsem tahat ven cyklistu. Měl díru ve tváři, asi zlomené čelisti a obličej celý od krve. Dostal jsem ho z vlaku. Šlo o Němce, pak s ním letěl vrtulník do Saska,“ uvedl Holý.

Video Fatální srážka vlaků u Perninku: Na místě jsou mrtví -

Zaklíněný mašinfíra

Holý se vrátil zpět do zničeného vozu. „Strojvedoucí ležel zkroucený vpředu v troskách kabiny. Byly na něm plechy, sedačky, nemohl ven a křičel o pomoc. S ním tam byli uvězněni ještě dva cestující. Měl jsem jen holé ruce a dostat ven je nešlo,“ líčil. Volal tak kamarádovi, ať přinese páčidlo. Mezitím už ale dorazili hasiči a mašinfíru s cestujícími vyprostili. Rudolf Holý se pak vrátil na nádraží pro čtyřkolku a s ní od vlaku převážel po kolejích k sanitkám a vrtulníkům zraněné. „Bylo to strašné. Už nechci podruhé něco takového zažít,“ dodal. Vraha Marečka (†2) pohřbili v bílé rakvi: Zdrcená matka se několikrát zhroutila

Tragická chyba strojvedoucího

Viníkem je podle všeho strojvedoucí modrého RegioSharku. Policisté ho vyslechli a propustili, obvinění zatím nepadlo. Příčiny srážky zjišťuje Drážní inspekce. „Z nahrávek mezi strojvedoucími a dirigujícím dispečerem jednoznačně vyplývá, že byla domluva, že se vlaky budou křižovat v Perninku. Tam se mu měli oba nahlásit, a on by je pak pustil dál,“ řekl generální inspektor Jan Kučera. Jenže strojvedoucí RegioSharku, který jel do Karlových Varů, ve stanici nepočkal a jel dál.

Spletl si dny?

Je možné, že se spletl, údajně si měnil v posledních dnech služby a mohl si myslet, že je státní svátek, který byl den před tím. A ve svátek by protijedoucí RegioNovu nepotkal, ta jezdí jen v pracovních dnech. Tragická srážka vlaků na Karlovarsku: „Co jsem to udělal!“ plakal prý strojvedoucí

Náraz v rychlosti 100 km/h

Ve složitém terénu strojvedoucí nemohli vidět, že jedou proti sobě, a než začali brzdit, přišel zdrcující náraz. „RegioNova se posunula dozadu o 12 metrů. Rychloměr se u ní zasekl na 47 km/h. U RegioSharku ještě přesnou rychlost nevíme, ale lze předpokládat, že se blížila k 50 km/h, což je tam traťová rychlost,“ popsal Jan Kučera. Srážka tak odpovídala nárazu skoro ve stokilometrové rychlosti.

Video Srážka vlaků o obce Pernink: Na místě jsou mrtví - Aktu.cz

Tratě D3, kde se čeká na telefon

V celé zemi je celkem 81 tratí v režimu D3. „Jsou to většinou regionální tratě s menším objemem dopravy. Strojvedoucí jsou v kontaktu s dirigujícím dispečerem a ten jim dává pokyny k jízdě. Tento systém funguje již několik desetiletí. Pokud se dodržují všechna nařízení a předpisy, jedná se o zcela bezpečný způsob drážní dopravy,“ řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.