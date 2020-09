10. září došlo v Pardubicích v rušné křižovatce ulic Masarykovo náměstí a Sukova k poněkud bizarní nehodě. Třídvéřové BMW černé barvy se přiřítilo do křižovatky, řidič dostal pravděpodobně smyk a skončil na semaforu. Autobus zadržený na hranicích se vrátil do Čech: Svědci popsali, co se tam dělo

Padající sloup navíc poškodil i další auta stojící na křižovatce. „Celkové skóre: 1 zraněný, 3 auta poškozená a 1 semafor pokácený," informovali pardubičtí strážníci na Facebooku.

Podle zjištění Blesku je řidičem BMW mladý písničkář Štěpán R. Fotografii z nehody sdílel na Instagramu i profil pod názvem Idioti na silnicích. Štěpán na příběh zareagoval s tím, že auto má 1000 koní. „Někdy si to zkus," napsal. Jde o vůz BMW 850i, v konfigurátoru na stránkách BMW má vozidlo v nejvyšší výbavě, včetně sportovní M výbavy, jen 600 koní.

Video Mladík skončil s BMW na semaforu. - Instagram

Autor stránky odepsal, že by se bál. „No vidíš. Já ne a takhle to dopadlo," odepsal Štěpán. Z ničeho nic pak na svou obhajobu napsal: „Jinak kdyby tě to zajímalo tak jsem jel 48km/h a stál na červený, kdy mě vytlačila audi do levého pruhu a já moc šlápl na plyn," obhajoval se. Další stopa v případu ztracené Maddie: Nový svědek promluvil! Šokující slova na adresu podezřelého

Na videu, které koluje po sociálních sítích, je ale vidět, jak mladík v BMW vjede do křižovatky ve vyšší rychlosti, nezvládne zatáčku a skončí na ostrůvku a v semaforu. Naštěstí byl tou dobou ostrůvek prázdný.

„Ještě cigáni v audi odjeli a já sám si volal sanitku," dodal. Policie o tom, že by v dopravní nehodě figurovalo jiné vozidlo, nic neví. „Řidič byla na místě uložená bloková pokuta ve výši 1500 korun," řekla Blesku policejní mluvčí Dita Holečková s tím, že frekventovanou křižovatku budou muset řídit policisté do té doby, než se opraví semafory.

Na videu je ale také vidět, že kolem havarovaného auta projíždí řidiči a nikdo z nich nezastaví a nepodívá se, zda se nikomu nic nestalo. Dvakrát měř, jednou řež: Pojistný podvod s uříznutou rukou se mladé krásce nepovedl

Neovládl se

Mladý řidič se na sociálních sítích nakonec rozhodl, že zveřejní své prohlášení. Jak sám uvedl, vracel se z Německa domů a chtěl se stavit na obědě. Na křižovatce se zařadil jako druhé vozidlo

Když padla zelená, auto před ním se nikam nerozjíždělo, řekl, že asi schválně a chtěl je předjet. „V té chvíli jsem situaci podcenil, neovládl své nervy a rozhodl jsem se toto vozidlo předjet přes volný pruh zleva. Ve chvíli, kdy jsem se rozjel, se vozidlo přede mnou naschvál rozjelo, já zazmatkoval a špatně a příliš sešlápl plynový pedál," uvedl muž. A jelikož své auto už neovládl, skončil v semaforu. Celé vyjádření si můžete přečíst na obrázku v galerii.